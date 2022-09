La familia del presunto abusador se fue de Rafaela

En la edición de la víspera dábamos a conocer desde estas páginas, los violentos incidentes ocurridos el miércoles a la noche en el barrio 2 de Abril, en el marco de una movilización popular por el presunto abuso sexual sufrido por un niño de 8 años.

Como ya se dijo, el presunto abusador sería otro menor vecino del barrio, de 13 años de edad -con la participación estimada de un mayor de edad de 20 años que ya se puso a disposición de la Fiscalía-, hecho que habría ocurrido el lunes en un descampado cercano sobre calle Francisco Ramírez.

Luego de las horas de tensión y violencia ocurridas en la noche del miércoles, con el saldo de 7 policías lesionados -uno de ellos de gravedad- la gran incógnita era saber que sucedería el día después.

Cabe agregar que como saldo de los incidentes que incluyeron abundantes piedras y postas de goma de ambos lados, quedó como saldo en la fuerza policial siete empleados lesionados. El de mayor gravedad en Santa Fe, en el Hospital "José María Cullen", quien podría ir a cirugía ya que presentaba doble fractura en la órbita ocular (región del ojo) con desplazamiento. Los otros seis uniformados presentaban lesiones leves producto de los piedrazos recibidos (desgarro, escoriaciones, cortes y hematomas).

Además, la UR V, informó que por los violentos sucesos, "resultaron detenidos por directiva fiscal tres individuos, de 20, 24 y 29 años; y un menor de 17 fue demorado en resguardo". Se mencionó además que en un momento "se escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que el personal debió resguardarse tácticamente".



UNA FAMILIA QUE YA

NO ESTA EN RAFAELA

En el barrio 2 de Abril, a las 18.00 de ayer había una tensa calma, presencia policial mediante.

En ese horario fue confirmado por fuentes oficiales que la familia del presunto abusador, que habitaba en calle Echeverría al 1600, no está más en Rafaela, que era el centro de los pedidos de los vecinos del barrio: "Que se vayan".

A partir de ese momento, la Policía comenzó a trabajar en pos de que la vivienda de calle Echeverría quede deshabitada. En el horario mencionado se estaban retirando los muebles en un camión de fletes, y a las 21.00 ya habían finalizado con esa tarea llevando los elementos a casas de parientes ubicadas en otros barrios de Rafaela.

Una vez finalizada esa tarea, con la casa ya vacía, el jefe de la Unidad Regional V, subdirector José Carruega debió disponer una custodia en la vivienda para evitar que la misma sea usurpada. Cuál sería luego el futuro de esa vivienda era una incógnita aún no revelada.



PARTICIPACION DE

UN MAYOR DE EDAD

En una entrevista realizada por Somos Rafaela a Jorgelina Donatti - delegada regional de la secretaria de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia- la funcionaria dijo que por los hechos también hay un mayor de edad identificado, que se presentó a la Justicia y quedó detenido en la Alcaidía, y que por eso interviene el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Ahora caben determinar los grados de responsabilidad penal del mayor. Este se trataría de Nahuel S. de 20 años.

Donatti agregó además que, el abusador "no deja de ser un adolescente también, tiene 13 años y se intenta que reciba el tratamiento que necesita ya que tenía un nivel de consumo [de drogas], un retraso mental con conductas agresivas y violentas, y un problema neurológico".