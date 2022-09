Inauguraron seis viviendas

ZENÓN PEREYRA. - Desde la oficina de prensa del senador Alcides Calvo se hizo saber que el legislador

provincial estuvo presente en esta localidad para el acto de inauguración de seis nuevas viviendas financiadas por el Gobierno Provincial, acompañando al secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda de la Provincia Amado Zorzón y al director provincial de Vivienda Edgardo Ragalli junto a la presidente comunal de la localidad Verónica Gallo y su equipo de trabajo.

Al respecto, el senador provincial Alcides Calvo destacó que “gestionar para garantizar el acceso a la vivienda es una parte fundamental de nuestro trabajo, siendo que muchas familias no pueden hacerlo con sus propios recursos, y esa misma preocupación la comparte el gobernador Omar Perotti, por ello estamos llegando con programas provinciales, como el programa de Demanda Global al que corresponden las viviendas que inauguramos hoy, pero también con el programa de Lote Propio para aquellas familias que poseen el terreno pero no pueden afrontar la construcción de la misma. Asimismo, con el Gobierno Nacional también gestionamos en programas como Procrear y Casa Propia para que puedan llegar al departamento Castellanos para las familias que no tienen una vivienda propia o deben ampliar la existente”.

Posteriormente, Amado Zorzón manifestó que “desde el comienzo de la gestión del gobernador Omar Perotti, en diciembre de 2019, hemos inaugurado más de 4.000 viviendas en todo el territorio provincial, con más de 14.000 en proceso de construcción. No se trata de acciones aisladas, sino de un plan de gobierno donde el Estado es protagonista, estando cerca de quienes lo necesitan, y con la vivienda como un eje fundamental”.

Finalmente, la presidente comunal, Verónica Gallo, agradeció en nombre de las familias beneficiadas, manifestando que además la construcción de las viviendas demandó mano de obra e insumos locales, dinamizando la actividad económica local y a su vez resolver un problema habitacional, agradeciendo al Gobierno Provincial de Omar Perotti y al senador Calvo.