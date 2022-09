En 79 allanamientos a "Los Monos" detuvieron ahora a Dylan Cantero

ROSARIO, 27 . - Casi 80 allanamientos fueron realizados ayer en distintos barrios de la ciudad de Rosario y como consecuencia de ello se detuvieron a 14 personas presuntamente vinculadas a la banda narcocriminal "Los Monos", entre ellas Dylan Cantero, hijo de "El Viejo" Cantero, quien fue fundador de ese grupo ilegal.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, llevó a cabo los procedimientos en los barrios Plata, Las Flores y La Granada, todos ordenados por la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro.



MILLONARIO

SECUESTRO

En los procedimientos se secuestraron 9 millones de pesos, 90 teléfonos celulares, un camión Scania, 12 automóviles de diferentes marcas, 25 motos de distintos modelos y cilindradas, joyas, una pistola Bersa 9 milímetros, una escopeta, dos rifles, un chaleco antibalas, seis cargadores de armas de fuego, DVR, pendrives, cheques, documentación de interés para la causa, 30 municiones de diversos calibres y tres máquinas de contar dinero.

Este gran operativo que se desarrolló en conjunto es considerado el más importante del año debido a la cantidad de personal policial y móviles abocados al mismo.

Colaboraron con la AIC, la Tropa de Operaciones Especiales, Gendarmería Nacional, de la Unidad Regional II, y grupos de irrupción de las distintas fuerzas de la policía provincial. En total se hicieron presentes para el procedimiento 49 Brigadas, 20 grupos de irrupción de distintas Unidades Regionales, 30 grupos completos de Gendarmería Nacional y una Brigada Canina, con un total de 600 efectivos abocados al operativo.

En total, se allanaron 44 domicilios y dos pasillos completos, los cuales cuentan con 24 viviendas uno y 11 el otro, por lo que suman 79 casas las que se requisaron.

Se trata de un desprendimiento de la investigación (Ver El hecho...) por el crimen de Ulises Gamarra, ocurrido el pasado 24 de febrero en San Francisco Solano al 2500, cuando el joven fue acribillado de 14 tiros.

Dentro de su vehículo se encontraron 24 mil dólares y 23 mil pesos que no fueron sustraídos.



14 DETENIDOS Y

6 DEMORADOS

En el megaprocedimiento denominado "Operación Granada", fueron detenidas 14 personas y fueron demoradas otras 6.

Además de Dylan Cantero, fueron arrestados Arnold "Santa" Santiago, Walter "Pachón" A., Daniel "Jueves" C., Yamir "Yeimi" I., Leonel M., Martín "Martín Pariente" M., Macarena C., Aníbal N., Juan Ignacio "Juandi" G., Facundo "Meza" M., Bruno "Gordo Bruno" C., María del Carmen M. y Guillermo "Chamy" A.

Además, resultaron demorados Jorge Alberto O., Marisa E., Susana A., Franco O., Tamara R. (tiene tobillera electrónica) y Valeria V.

Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a las 14 personas que irán a audiencia imputativa se le sumarán otras diez que ya están presas y que serían integrantes de la presunta asociación ilícita de Luciano "Lucho" Cantero, hijo de Claudio "Pájaro Cantero y sobrino de Dylan.

Uno de los lugares allanados fue en calle Constitución al 5100, donde se encuentra la distribuidora Oscar "Manco" García, condenado y relacionado con múltiples delitos. En ese mismo local él fue atacado a tiros en septiembre de 2019 en medio de una balacera en la que resultó asesinado un joven.



EL HECHO QUE

DIO ORIGEN

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 23 de febrero último en inmediaciones de calles San Francisco Solano y Soldati, donde la víctima identificada como Ulises Gamarra se encontraba a bordo de un vehículo marca VW Fox de color blanco, y que según testigos fue abordado por tres personas a bordo de una motocicleta, los cuales en primera instancia habrían discutido, para luego escucharse varios disparos, colisionando el conductor del vehículo contra un árbol.

A partir de las distintas entrevistas a testigos y familiares de la víctima, el grupo operativo inició un relevamiento de cámaras en la zona, que a posteriori fueron analizadas. Se solicitaron intervenciones telefónicas las cuales arrojaron información de interés para la causa, logrando establecerse que existiría una banda liderada por el llamado "Lucho" Cantero, hijo del ya fallecido “Pájaro” Cantero, quien se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, y desde allí comandaría un grupo de jóvenes oriundos de la zona sur de Rosario, quienes reciben órdenes de realizar ilícitos, tales como robos de automotores, balaceras, extorsiones y usurpaciones.

Continuando con la investigación, se solicitaron titularidades de líneas telefónicas, relevamiento en las distintas redes sociales y con ello la correcta identificación de cada uno de los integrantes de la banda.

Se solicitaron medidas judiciales a los domicilios, como así también, teniendo en cuenta la información provista dentro de la investigación, se requirió la colaboración de las fuerzas federales, las cuales realizaron un operativo cerrojo a cargo de Gendarmería Nacional en el barrio, irrumpiendo los domicilios pertenecientes a pasillos internos.

En todos ellos, con anuencia judicial, se procedió a la correcta identificación de todos sus moradores.

Interviene la Fiscalía de Homicidios Dolosos, a cargo de la Dra. Marisol Fabbro. (Con información de AIC y NA).