El turismo, mucho más que una industria

El Día Mundial del Turismo se conmemora el 27 de septiembre de cada año desde 1980. Es que ese día pero del año 1970, se aprobaron los Estatutos de lo que luego se llamó Organización Mundial del Turismo, que funciona en el ámbito de las Naciones Unidas (ONU). La celebración oficial en este 2022 del Día Mundial del Turismo tendrá lugar hoy en Bali (Indonesia), poniéndose de relieve el cambio hacia el reconocimiento del turismo como pilar crucial del desarrollo.

Desde la entidad, este año se remarca la necesidad de poner en marcha un turismo más verde, más inteligente y más seguro. "La importancia del turismo nunca ha estado tan clara. Ahora es el momento de aprovechar esta oportunidad para repensar cómo se lleva a cabo el turismo", subrayó el secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili.

"El Día Mundial del Turismo vuelve a centrarse en el futuro. Ahora que la recuperación del sector está en marcha, y cuando el reconocimiento político y público para el sector es mayor que nunca, la OMT quiere hacer hincapié en la oportunidad de repensar cómo hacemos turismo. Esto significa poner en primer plano a las personas y al planeta, y reunir a todos los interesados, desde los gobiernos y las empresas hasta las comunidades locales, en torno a una visión compartida de un sector más sostenible, inclusivo y resiliente", resaltó el organismo de la ONU.

En Rafaela, la Comisión de Turismo que integran en forma conjunta representantes del sector público y privado de la ciudad se reunirá en la sede del Centro Comercial e Industrial. Entre los temas de agenda del encuentro, figura la posibilidad de efectuar una nueva experiencia de turismo regional en noviembre próximo, con visitantes de otras regiones de la Provincia, en el marco del proyecto por desarrollar el turismo en esta región a partir de su historia y sus capacidades vinculadas a la producción industrial y rural como así también a los deportes, en especial el automovilismo.

Desde el Municipio y el sector privado buscan darle cuerpo a la iniciativa para instalar el concepto "Rafaela, ciudad de eventos". Y aquí se inscriben la exposición de la Sociedad Rural -que comienza el 7 de octubre-, el Festival de Teatro, las carreras que se disputan en el mítico Autódromo, presentaciones de artistas que atraen a visitantes desde la región que se alojan en hoteles de la ciudad, eligen la gastronomía local y hacen compras en el comercio de la ciudad.

La Comisión de Turismo de Rafaela es una mesa de trabajo de articulación público – privado integrada por la Municipalidad, el Concejo Municipal, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región mediante la Comisión de Comercio y Servicios, Centros Comerciales Abiertos y la Cámara de Agencias de Viajes y Turismo de Rafaela y la Región (CAVyTRR), el INTA, la Agencia de Desarrollo Rafaela (ACDICAR), la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines (CAPHREBAR) y la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

Viajar por el país o el mundo es una necesidad humana que hace bien a la salud física y mental desde la perspectiva del turista. Y al mismo tiempo genera miles de puestos de trabajo dentro de lo que se considera la industria del turismo, en la que sobresalen las agencias, los hoteles, la gastronomía, el entretenimiento y el transporte, entre tantos otros prestadores de servicios.

A nivel mundial, Francia es el país que recibe a la mayor cantidad de turistas por año, con un promedio de 89 millones de personas. España ocupa el segundo lugar de ese ranking con 83,5 millones de visitantes y Estados Unidos completa el podio con 79,3 millones (después siguen China con 65,7 millones e Italia con 64,5 millones).

Con respecto a la Argentina, los últimos datos del INDEC corresponden a julio de este año, cuando llegaron al país 148 mil turistas no residentes. En los siete meses transcurridos del año, se alcanzaron 837 mil de llegadas de turistas no residentes, en su mayoría a través de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque Metropolitano.

En tanto, siempre según el INDEC, las salidas al exterior alcanzaron un total de 213 mil turistas residentes en julio último. En los siete meses transcurridos del 2022, estas salidas totalizaron 1.269.000.

Con respecto al turismo interno, aún están frescos los datos del último fin de semana largo de mediados de agosto, cuando se movilizaron 824.764 turistas y 1,6 millones de excursionistas en todo el país, que gastaron $20.059 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional, de acuerdo a los registros de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).