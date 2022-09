Violencia de género: aprobarán la creación de un Hogar de tránsito

El proyecto del bloque Juntos por el Cambio tuvo despacho favorable de Comisión y será sancionado en la sesión del próximo jueves. También tuvieron consenso las iniciativas que impulsan un debate sobre nocturnidad, disposición de semáforos con dispositivos sonoros para personas no videntes y el funcionamiento de Jardines de Infantes universitarios.

El proyecto de Ordenanza que promueve la creación en nuestra ciudad de un "Hogar transitorio de protección contra la violencia de género y familiar" tiene como finalidad la de “brindar protección; albergue; alimentación; contención; atención médica y psicológica y asesoramiento legal a mujeres que sean víctimas de violencia de género y familiar, medidas de asistencia que alcanzan también a sus hijos”.

Sus objetivos específicos serán: la atención del trauma, elaboración psíquica de la situación de violencia; promover y proveer espacios de contención psico-emocional y de resguardo físico a las mujeres albergadas y a sus hijos para la reducción del daño psicofísico; ofrecer herramientas que propicien la toma de conciencia y empoderamiento de las mujeres en lo referente a los derechos que poseen y su autonomía personal y de esa manera, una vez superado el ciclo de la violencia, reelaborar un nuevo proyecto de vida para ellas y sus hijos; recomponer la capacidad de percepción, ejercicio y goce de sus derechos; reinserción social de la mujer; asistir a la mujer y sus hijos en su proceso de atención médica; garantizar la continuidad del ciclo escolar de los niños alojados en el Hogar; promover el reconocimiento de capacidades de cada una de las mujeres a fin de facilitar su autonomía al momento del egreso del Hogar; y vinculación de las mujeres alojadas con empresas y entidades con el objetivo de propender a su inserción socio-laboral en el menor tiempo posible.

La autora de la propuesta, concejal Alejandra Sagardoy, recordó que “este proyecto ya lleva casi cinco años, lo hemos vuelto a presentar porque creemos que es necesario y urgente que Rafaela cuente con una casa de amparo, como se llama “Hogar de tránsito”, para mujeres que sufren violencia de género en donde corra riesgo la vida de la mujer y de sus hijos”.

Enseguida contó que tuvo “la oportunidad de hablar con tres mujeres jóvenes, con hijos y que no tienen los recursos económicos para poder salir de ese hogar y vuelven otra vez por más que uno hable y le diga los lugares a los que tienen que recurrir y qué hacer, es muy difícil cuando no tienen un lugar que las aloje por un tiempo y que puedan salir, que tengan acompañamiento médico, psicológico, representación legal, que puedan lograr autonomía y empoderamiento, creo que es fundamental”.

“Por todo esto -afirmó- creo que los hogares de tránsito son un mecanismo eficaz para proteger a niños, niñas y mujeres que viven una violencia extrema, creo que es una opción de vida digna donde se proporciona atención integral, confidencial, fomenta el desarrollo y les da herramientas emocionales, sociales y personales. También es un espacio real que permite a la mujer víctima de violencia poder alojarse cuando se ve expulsada del hogar sin apoyo familiar y social o del Estado”.



Luego se mostró convencida “que las mujeres pueden salir de ese círculo vicioso si tienen un lugar que las albergue, las apoye y las escuche. Día a día somos testigos de historias de violencia que han producido dolor, miedo físico y emocional, así viven y vivieron muchas mujeres en nuestra ciudad. Y nosotros, este Concejo es testigo de esas historias”.

Enseguida, planteó que esta situación “es un problema de salud pública, por su alta incidencia, porque afecta tanto la salud física como la emocional de las mujeres y sus hijos e hijas, un problema de seguridad ciudadana porque el hogar se vuelve un espacio inseguro para las mujeres y sus hijos, también es un problema que afecta la producción y desarrollo de un país porque limita la participación política y comunitaria de las mujeres, la baja productividad de las empresas e instituciones, el ausentismo y la deserción escolar están directamente relacionados con la existencia de violencia en el interior de la familia”.

En el final dijo con firmeza que la finalidad del proyecto “es garantizar la calidad de la atención integral, la protección y la restitución de los derechos, que tanto hablamos en este Concejo, de las mujeres sobrevivientes de violencia contra ellas, sus hijos e hijas. Es defender el derecho de las mujeres a tener una vida sin violencia. Creo que hoy podemos decir que no estábamos equivocados, por eso estoy convencida de que es fundamental la implementación de políticas públicas que permitan dar un paso más de lo que hemos avanzado y, en ese sentido, la existencia en esta ciudad de una casa de amparo es dar un salto cualitativo en materia de legislar con perspectiva de género, ese debe ser nuestro compromiso en la lucha de la erradicación de este flagelo de la violencia contra las mujeres”.