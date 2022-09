Falleció Pharoah Sanders

El saxofonista estadounidense Pharoah Sanders, parte de los grupos de John Coltrane en los 60 y considerado por los expertos como una leyenda del jazz, falleció ayer en Los Ángeles, California, a los 81 años, informó eldestape.

El anuncio de la muerte estuvo a cargo de la discográfica de Sanders, Luaka Bop, que en sus redes sociales detalló que el saxofonista tenor, referente ineludible del free jazz, había “muerto pacíficamente rodeado de su amorosa familia y amigos”.

Nacido en Little Rock, Arkansas, el 13 de octubre de 1940 con el nombre de Ferrell Sanders, se trasladó décadas después a Nueva York, donde su colega Sun Ra lo impulsó a que tomara el nombre de Pharoah.

Visto por muchos como un discípulo y luego sucesor de John Coltrane (fallecido tempranamente en 1967), Sanders no lo tuvo fácil en sus comienzos en la Gran Manzana.

Según consta en su propio sitio web (https://pharoahsanders.wordpress.com/), en los primeros tiempos tuvo que empeñar su instrumento, tomar trabajos no relacionados con la música y hasta ocasionalmente dormir en el subte.

A fuerza de insistencia y talento, comenzó a hacerse un nombre en la escena y hacia 1965 ingresó al grupo de Coltrane como saxo tenor, y participó de varios discos considerados de avanzada en la época. Cuando este murió, acompañó brevemente a su viuda, Alice Coltrane, antes de seguir su propio camino.

En 1969 editó su álbum más conocido, “Karma”, y durante las próximas décadas siguió sacando música tanto en proyectos propios como acompañando los de otros.

Siguió activo hasta sus últimos días, como lo demuestra el disco de estudio “Promises” de 2021, elogiado por la crítica, en la que colaboró con el productor Floating Points y con la Orquesta Sinfónica de Londres.

Con información de Télam