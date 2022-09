Perotti en la inauguración de Fecol y de Expodema

El gobernador Omar Perotti participó ayer de la inauguración de Fecol y Expodema, que se desarrollan hasta mañana en el Predio Ferial de la ciudad de Esperanza. En esta nueva edición, el gobierno de la provincia tendrá una importante participación acompañando la realización de la feria. Además, contará con un espacio donde se promocionará la presencia de 16 pymes provinciales, dedicadas a la elaboración de juegos en madera, accesorios en tela, marroquinería, muebles, artículos de decoración, mates, utensilios en madera y del rubro alimenticio.

Ambas ferias eran organizadas de forma bianual, intercalando las ediciones; sin embargo, luego de dos años de pandemia, en esta oportunidad se realizan en forma simultánea. Son organizadas por el Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE) y la Cámara de Industriales Madereros y Afines (CIMAE).

En la oportunidad, Perotti destacó el acompañamiento de la provincia a esta muestra y que “estamos en este momento en el stand de la provincia de Santa Fe, un stand que en todas las muestras siempre lleva a pequeños emprendedores”.

Respecto a la situación actual de las pymes, luego de la pandemia, el gobernador resaltó que “todos los sectores productivos con base en la provincia de Santa Fe recuperaron con creces sus indicadores desde antes de la pandemia”.

“Santa Fe lidera los indicadores de producción, de inversión y de trabajo registrado en el país. Esto es fruto de este trabajo, de lo que aquí vamos a estar viendo y a pesar de esta situación con dificultades, en la formación de precios y, demás, no tenemos hasta aquí una disminución del empleo”, agregó.

“El sector industrial está haciendo un esfuerzo importante en sostenerlo porque en todos estos tiempos de recuperación ha sido clave el vínculo con el personal y su capacitación. Todos saben que hay un activo importante en el trabajador dentro de cada una de las empresas”, concluyó el gobernador.

A continuación, el presidente de Cicae, Leandro Aglieri, sostuvo que “esto nace hace un año, cuando estábamos pensando cómo iba a ser la pospandemia, y nos trajo un desafío importante, un hito, unificar las dos exposiciones. No solo hemos fusionado muy bien dos equipos, sino que nos hemos metido adentro de cada uno de los sectores industriales, como el maderero específico, como también, de quienes están hoy exponiendo aquí, hay mucha industria química, alimenticia, metalúrgica, el comercio. Y todo eso lo pudimos entender en conjunto, todo fue fructífero”.

En tanto, el presidente de Cimae, Gustavo Mehring, destacó que "los fundadores del Cimae fueron visionarios al organizar Expodema, que se viene organizando desde 1978, y es una expresión cabal del potencial de actividad maderera local y regional. Las sucesivas ediciones de esta feria, a lo largo de 44 años, demuestran la solvencia profesional y la eficiencia productiva de nuestros industriales madereros".

Por su parte, el senador el senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, señaló que “es un orgullo ver tantos emprendedores en este predio”; y agradeció al gobernador “por estar aquí, y por el apoyo que han recibido ambas cámaras para este emprendimiento. Nada de esto sería posible sin el acompañamiento del gobierno de la provincia, junto al trabajo, la producción y a cada uno de los santafesinos”.

Por último, la intendenta de Esperanza, Ana María Meiners, agradeció la presencia de las autoridades presentes y afirmó que “este evento hoy se presenta fortalecido por la simbiosis de dos gigantes con trayectorias muy destacables en la historia de nuestra ciudad: Fecol y Expodema”.



PRESENTES

También participaron del acto el presidente de la Empresa Provincial de la Energía, Mauricio Caussi; la directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior, María de los Ángeles Sacnun; las diputadas provinciales Ximena Senn y Betina Fiorito; el diputado nacional Juan Martín; el secretario General de Came, Ricardo Diab; y los presidentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Alfredo González; de Fisfe, Víctor Sarmiento; de Fececo, Eduardo Taborda; de Ceace, Jorge Carena; y de Cime, Marcelo Motura.



FECOL

Fecol es una de las muestras multisectoriales más importantes de la Región Centro. Durante tres días se puede apreciar el potencial productivo de la provincia a través de la presencia de referentes de la industria metalúrgica, alimenticia y química, sus insumos y herramientas, la construcción, el comercio, el turismo y los servicios. La de este año es la 15ta edición.

Su objetivo es ser “punto de oportunidades”, ya que busca generar actividades y lazos que promuevan encuentros productivos y será un lugar de encuentro para empresas de la industria metalúrgica, madera, textiles, moda, alimentos, químicos, automotrices, agropecuaria y tecnología.



EXPODEMA

En tanto, Expodema es la Feria Internacional del Mueble, Madera y Aberturas, uno de los sectores más relevantes de la economía local y regional que históricamente identifica a la ciudad de Esperanza. Esta será su edición número 20.

Su objetivo es impulsar la economía de uno de los sectores más importantes y dinámicos del Sector Pyme del país, la industria de la producción de muebles y afines, además de hacer conocer el potencial de la industria maderera de la Argentina y las empresas vinculadas, mostrando los avances en tecnología, servicios y producción.