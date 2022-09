Esta semana, en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), el secretario de Producción, Empleo e Innovación, junto a la vicerrectora de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Cecilia Gutiérrez y el presidente del CCIRR, Diego Castro, presentaron la capacitación “Introducción a la perspectiva de género para el sector privado”, enmarcada en el programa municipal Elegí Digital Violeta. Cabe resaltar que además participaron del encuentro, integrantes de diversas empresas locales, funcionarios nacionales, provinciales y municipales y personal de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de Rafaela.



LANZAMIENTO

Al respecto, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, contó: "Estuvimos lanzando en el CCIRR una propuesta formativa con perspectiva de género para el sector privado. Esto se enmarca en el programa Elegí Digital Violeta que tiene por objetivo generar competencias digitales a mujeres y diversidades. Sabemos que allí hay oportunidades de empleo en todo lo que es el mundo digital y por eso decidimos estar y trabajar". "Más de 500 personas se inscribieron y 220 se han recibido en diferentes propuestas para generar competencias digitales. Pero también, pensamos que debíamos generar competencias en el sector privado y esta es la capacitación que hoy lanzamos para empresas”; siguió. “Contamos con la presencia de personal vinculado a recursos humanos. Allí lo que buscamos es generar un ámbito de reflexión y debate para que cada una de las empresas pueda mirarse puertas adentro, sus oficios y quienes los ocupan. En definitiva buscamos generar oportunidades laborales en un mundo desigual. A partir de esta propuesta estoy seguro que vamos a ir en un camino de generar mayor igualdad y disminuir brechas de género"; concluyó.



ARTICULACIÓN

Seguidamente, Julia Davicino, integrante de la Secretaría de Articulación con la Comunidad de la Universidad Nacional de Rafaela, manifestó: “Este es un proyecto en el que venimos trabajando en conjunto con la Municipalidad desde la Secretaría de Articulación con la Comunidad de la Universidad Nacional de Rafaela en un programa denominado “Elegí Digital Violeta”. El mismo tiene como objetivo la generación de capacidades para mujeres y diversidades vinculadas a temas de nuevas tecnologías”. “En este marco, desarrollamos un curso sobre Ciencias de la Computación, Operador de PC y Marketing Digital. En esta oportunidad, estamos presentando el último de este paquete que aborda la Introducción a la perspectiva de género para el sector privado”; siguió. “Con esto pretendemos formar no solamente a quienes están en la búsqueda de un empleo sino también a quienes son los encargados de tomar futuros trabajadores. Hoy da comienzo esta capacitación y estamos muy contentos con la respuesta de las empresas de la ciudad que están interesados en introducirse a esta temática”; agregó Davicino. “Destacamos no solo la articulación con el Municipio sino el compromiso del sector privado en comenzar con un tema que sin lugar a dudas es parte de la agenda del siglo XXI”; cerró.



DESAFÍOS

Por último, Diego Castro, presidente del CCIRR, expresó: “Una de las etapas de este programa tiene que ver con la capacitación a las empresas en este camino de la diversidad, la inclusión y la perspectiva de género. Considero que hay un largo camino por recorrer y mucho aprendizaje por hacer”. “Este taller es útil y necesario. Muchas veces dentro de las empresas se quiere comenzar a trabajar y no se sabe por dónde hacerlo. Tenemos varios desafíos por delante”; concluyó.