Acastello: “Hay muchas empresas que ya están rechazando órdenes de compra”

Por Giselle Locatelli



En el marco del Día de la Industria, y en una coyuntura económica del país con muchos obstáculos y con demasiadas incertidumbres a la hora de invertir, producir y tomar decisiones, dialogamos con Graciela Acastello, presidente de Etma SA y de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, sobre la actualidad del sector, la ciudad industrial que enorgullece a los rafaelinos y su visión como mujer dirigente y empresaria.

-¿Cómo está afectando a la industria la situación económica del país?

-Hoy la actividad en las empresas se mantiene en forma sostenida. El grave problema que enfrenta el sector en la actualidad es la disponibilidad de materias primas, tanto nacionales como importadas. Hay muchas empresas que no pueden terminar los pedidos de importación. Esto trae aparejado incumplimientos con el exterior, rechazo en las órdenes de compra, y perjudica totalmente la relación que se ha formado con el cliente en muchos años. Por otro lado, el no poder girar pagos por facturas adeudadas por la falta de cupo para disponer de las divisas, es otro problema grave y no se está evaluando ninguna solución para esto. Lo que se ve en todas las empresas es una gran preocupación de tener que empezar a suspender personal o dar vacaciones anticipadas por tener parada la producción.

Acastello también se refirió a los inconvenientes que produce la falta de previsibilidad en la cotización del tipo de cambio: “Otro de los problemas que tenemos es el de los costos, porque hay muchos insumos importados que están cotizados en dólar MEP o dólar futuro. Por ejemplo, hay que importar productos y al no tener cupos la única forma es pagarlos a 180 días. Y entonces, previendo en 180 días cuál va a ser el tipo de cambio al que se va a tener que pagar, se calcula un tipo de cambio muy superior al de dólar oficial. Eso obviamente descoloca a los productores porque los deja fuera de competencia en el mercado. No se puede llegar a un precio competitivo de esta forma”.

La titular de la cámara mencionó también que “la amenaza en el incremento de costos de energía es importante. Tenemos un costo energético muy superior al de todos los países limítrofes. Incluso dentro de la Argentina misma. Santa Fe tiene un costo energético muy alto respecto al resto de las provincias”, reflexionó.



CRÉDITOS CON TASAS

POR LAS NUBES

-¿Cómo está afectando la inflación al sector?

- Se observa un incremento en las tasas importante, y esto repercute en los niveles de actividad. A nivel nacional, en julio, el nivel de actividad en el sector metalúrgico tuvo una baja. Veníamos muy bien. La industria de la maquinaria agrícola creció de una forma descomunal en el último año, y ahora empezó a notarse el freno dentro de esa actividad. O sea, al haber tasas para créditos no tan competitivas, ya no seduce tanto la compra de máquinas agrícolas, entonces baja el consumo. Y eso también desalienta la inversión por parte de las empresas.

Sobre las dificultades para la búsqueda de personal calificado, Acastello consideró que “es un problema de suma gravedad y que ya se está notando, en el último año, que la actividad mejoró notablemente, no se consiguió gente con el nivel de capacitación necesaria para los procesos productivos”. Y agregó: “ Además, lo que se está notando es una falta de actitud frente al trabajo, especialmente de parte de los jóvenes, que no tienen una conducta o responsabilidad para hacerse cargo de lo que significa tener un trabajo formal. Respetar un horario y obligaciones. Y lo que significa la vivencia dentro de una empresa, respetar una línea de mando. Esto está provocando un grave problema dentro de la industria. Y desde la Cámara de Metalúrgicos habitualmente tratamos de incentivar la relación con las escuelas técnicas, para que los jóvenes tengan contacto con las empresas. Justamente la semana próxima se estará llevando a cabo un programa especialmente fomentado por la Cámara de Industriales Metalúrgicos Jóvenes. Se va a trabajar con las escuelas técnicas de la ciudad. Se organizan una serie de visitas a diferentes empresas de la ciudad para que los chicos tengan contacto, que puedan vivir en carne propia qué significa estar dentro de una industria, motivarlos, que vean qué cosas les atraen o les puede llegar a seducir para su futuro. Este tipo de actividades que siempre promovemos es muy positiva. Pero también todos sabemos que la educación exige reformas de fondo, y desde la primaria. A través del Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC) se desarrollan también carreras cortas, que sirvan a las industrias locales y que signifiquen una salida laboral rápida para los jóvenes”.



RAFAELA CIUDAD INDUSTRIAL

La empresaria y dirigente reflexionó: “Rafaela es un “baluarte” de la industria, es una ciudad históricamente industrial. Contamos con una variedad de ramas increíble, que cuando uno trae gente de afuera y contamos un poco qué es Rafaela, la variedad de empresas alimenticias, metalúrgicas, de bienes de capital con que contamos, es realmente algo muy llamativo. Todos dicen “hay que replicar a nivel nacional”. Yo creo que si hubieran muchas “Rafaelas” en Argentina , y obviamente con políticas adecuadas, tendríamos un país diferente, con más mano de obra ocupada por ejemplo...”

Finalmente, le preguntamos a Graciela Acastello cuál ha sido su experiencia, como mujer, en el ámbito industrial, que tradicionalmente ha tenido mayoría de varones en la escena.

“Al ser una empresa familiar, yo empecé mi labor hace muchos años, estando mi padre en la empresa. Asumí el rol protagónico cuando él ya no estuvo, en el año 2011. Ahí me hago cargo yo y lo asumí como algo muy natural. La verdad es que en todos estos años estando al mando de la empresa, que ya son 11 años, y participando activamente en la gremial empresaria, lo que uno ve es que también a la mujer en muchos aspectos le falta animarse. Creo que eso es cuestión de tiempo, es un proceso que está comenzando y que seguramente en los próximos años va a ser mucho más intenso. Y esto va a ser algo mucho más natural. La mujer debe sentir que puede hacerlo. Hoy ya empezamos a ver mujeres que están animándose a hacer cosas que antes no hacía. En la rama metalúrgica por ejemplo, hay pocas mujeres, pero ya tenemos mujeres jóvenes como integrantes de la cámara. Eso es muy alentador porque uno siente que puso un granito de arena para que otras generaciones puedan ver que se puede. Yo creo que hay diferencias entre el hombre y la mujer, y eso es lo que suma. La complementariedad. Eso es lo que hace a los equipos de trabajo mixtos mucho más ricos en intercambio de opiniones y en matices, y eso es lo interesante de esos equipos de hombres y mujeres, gracias a que no somos iguales, así que bienvenidas esas diferencias” .