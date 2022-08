Distinguieron a los cinco artistas de la década

La Fundación Konex ha elegido a las 100 personalidades más destacadas de la última década de las Artes Visuales Argentinas (2012-2021), nómina conformada por la designación de quintetos en 21 disciplinas. Este año celebra su 43° edición y es la 5° ocasión donde se considera la Actividad de Artes Visuales.

Instituidos en 1980, los Premios Konex distinguen anualmente a aquellas personalidades e instituciones más destacadas dentro de las ramas que componen el quehacer nacional. Las disciplinas vinculadas a la actividad son: Pintura, Escultura, Objeto, Artes del Fuego, Dibujo, Grabado, Arte Textil, Instalación, Performance, Colectivos Artísticos, Arte en el Espacio Público, Diseño del Espacio Público, Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Indumentaria, Humor e Historieta, Ilustración, Fotografía, Arte y Tecnología y, por último y recientemente incorporada para esta edición, Entidades de Artes Visuales.

Los Premios Konex - Diplomas al Mérito, serán entregados el martes 13 de septiembre, y allí lo recibirán las 5 personalidades de la década en la Disciplina Instalación: Eugenia Calvo, Valeria Conte Mac Donell, Alicia Herrero, Julio Le Parc, Adrián Villar Rojas.

Eugenia Calvo: Cursó Bellas Artes (UNR). Participó en Espacios inesperados, Casa Argentina en Roma; Adentro no hay más que una morada, MAMBA; Lunds konsthall Ute-Videokonst från Argentina, Suecia; Desarme, Fundación Klemm; La mirada en el límite; Argentina Plataforma Arcomadrid; Consternaciones/Constelaciones, Casa Fernandini, Lima; My Buenos Aires, La Maison Rouge, París; Hacer con lo hecho, Museo de Arte Moderno de Cuenca; Segundo piso por escalera, PROA; Raw material, Centre Pompidou, París; Collective Fiction, Palais de Tokyo, París; Prêmio Braque, UNTREF; Últimas tendencias II. MAMBA; The Wave, MOLAA, Los Ángeles. Obtuvo premios en los Salones Nacionales de Rosario y Palais de

Glace, ArteBA Petrobras, CIFO Grants and Commission Program, 8M, Pollock Krasner Foundation Grant y Mención Especial en la Bienal Internacional de Cuenca-Ecuador.

Valeria Conte Mac Donell: Es Profesora Nacional de Bellas Artes. Participó de residencias y clínicas en ciudades diversas como Seúl, Valdivia, Paraná, Córdoba y Neuquén. Su práctica cuestiona los límites del dibujo y, desde hace unos años, trabaja con obras de gran formato realizadas mediante acciones performáticas. Entre otros reconocimientos, obtuvo la 1° Mención en el Premio Itaú Artes Visuales (2014), el 3° Premio en el 101 Salón Nacional en Nuevos Soportes (2012), la Mención del Jurado en el XV Premio Fundación Klemm (2011). Participó de exhibiciones en espacios como el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo (Seúl, Corea del Sur), Museo de las Américas (Washington DC, Estados Unidos), Consulado de Argentina en Nueva York (NY, Estados Unidos), Museo de Imagen y Sonido (San Pablo, Brasil), y en Argentina en el CCK y CC Recoleta.

Alicia Herrero: En los ‘90 fue parte del Taller de Barracas y participó de numerosas muestras nacionales e internacionales. En 2007 creó el LiPac laboratorio de investigación artística del Rojas. Participó en las exposiciones Mercados financieros, Museo Banco de México y Giro Gráfico, Museo Reina Sofía, 2022; Las formas de la Economía BienalSur/Museo Banco Central, 2021; Tácticas Luminosas, Fundación Fortabat, 2019; It´s the political economy, stupid, Austrian Cultural Forum New York, 2012; VIII Bienal del Mercosur, 2011 y Chat en Museum Boijmans van Beuningen, 2001-2002; y muestras individuales en Herlitzka+Faria, 2022 y Parque de la Memoria, 2019. Recibió los Premios Nacional a la Trayectoria 2020/2021; Fortabat 2019 y 1° Premio 103º SNAV 2014, entre otros. Su obra integra colecciones públicas y privadas en distintos países.

Julio Le Parc: Premio Konex 1982. Disciplina Objetos.

Estudió en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Es uno de los artistas más destacados del arte cinético, el cual impulsó desde Francia junto al Groupe de Recherche d’ Art Visuel a fin de explorar el movimiento de la obra y el espectador en la experiencia artística. Expone en galerías de todo el mundo y sus obras están en museos y espacios no convencionales. Recibió la Medalla de Oro en la Bienal de San Marino y el Premio al Trabajo en Equipo de la Bienal de París en 1963. En 1966 obtuvo el 1º Premio en la 33º Bienal de Venecia. Su obra Inestabilidad. Proposición Arquitectural (1963-64) formó parte de la II Muestra Konex 100 Obras Maestras - 100 Pintores Argentinos (exposición antológica de la pintura argentina) en el MNBA (1994). En 2000 el Museo Nacional de Bellas Artes presentó una muestra dedicada a su trayectoria. Sus últimas exposiciones fueron en el Palais de Tokyo (París 2013), Serpentine Sackler Gallery (Londres 2014), MALBA (Buenos Aires 2014) y Pérez Art Museum (Miami 2016). En 2019 se le realizó un homenaje nacional entre el MNBA, el CCK y el Teatro Colón en Buenos Aires.

Adrián Villar Rojas: Premio Konex 2012 y 2022. Sus proyectos, producidos colectiva y colaborativamente, son concebidos como instalaciones site-specific a gran escala, imponentes y frágiles. En su práctica, una mezcla entre escultura, dibujo, video, literatura y gestos performáticos, explora las condiciones de una humanidad al borde de la extinción o ya extinta, en una era pos-antropogénica en la cual pasado, presente y futuro convergen. Participó en las Bienales de Gwangju, Estambul, Sharjah, La Habana y Venecia, y en DOCUMENTA, entre otros. Algunos de sus proyectos individuales fueron presentados en Oude Kerk, Ámsterdam; The Geffen Contemporary at MOCA, Los Angeles; NEON, Atenas; Kunsthaus Bregenz, Austria; The Metropolitan Museum of Art, New York; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; Moderna Museet, Estocolmo y Serpentine Sackler Gallery, Londres.

Han sido Konex de Brillante en la Actividad: Horacio Butler en 1982, Juan Carlos Distéfano en 1992, Víctor Grippo y Luis Felipe Noé en 2002, León Ferrari y César Pelli en 2012.

Presidido por Luis Felipe Noé, el Gran Jurado, constituido por 20 destacadas personalidades, elegirá en cada uno de los 21 quintetos premiados, a quienes ostenten las trayectorias más significativas, recibiendo el Konex de Platino. Entre ellas se seleccionará a la figura de la década, quién obtendrá el máximo galardón, Konex de Brillante.

