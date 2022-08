Protagonizó la promo de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones

Por Camila Olivera



En vísperas del lanzamiento de una de las producciones más esperadas, La casa del dragón, Mirtha Legrand apareció por sorpresa para el post promocional de esta serie precuela de Game of Thrones, la cual llegará a la plataforma de streaming de HBO este próximo 21 de agosto.

“Les voy a contar una noticia con la que estoy entusiasmada. Antes no podía decir nada, pero ahora sí”, comienza “La Chiqui” en el video. “En este último tiempo, muchísimas celebridades han tenido sus propias series y películas basadas en sus propias vidas, y ahora yo tendré la mía. Accedí a revelar los grandes secretos de mi familia”, agrega.

“Ha habido conflictos en mi círculo familiar: romances, disputas de poder… Realmente ha pasado de todo, y yo he decidido contarlo muchas veces”, continúa la diva de la televisión. Y añade que “la gente en la calle me dice que nos ven como un clan. Hasta nos comparan con monarquías… Me hacen reír”.

“En esta nueva serie van a descubrir mi nombre real, van a poder ver mi infancia y conocer a quienes fueron mis compañeros. Cómo los extraño… Producción, ¿podemos mostrar un adelanto?”, concluye y, acto seguido, comienza el tráiler de la serie.

“La Chiqui” regresará a la pantalla televisiva a sus 95 años, luego de haberse tomado un descanso obligado por la pandemia de coronavirus, momento en el cual su nieta Juana Viale tomó la posta y condujo el programa de su abuela.

Actualmente volvió a la actividad, ya que dio el presente en diferentes estrenos y galas, y ahora firmó contrato con El Trece para volver a la televisión de la mano de Adrián Suar.

Además, Mirtha colaboró con HBO Max no sólo para el spot publicitario de House of the Dragon, sino también para lanzar una lista de “Los recomendados de Mirtha Legrand” en la plataforma. Se trata de un carrousel con una selección de series y películas elegidas por la diva que estará disponible a partir del 23 de agosto.

Mientras tanto, el primero de los diez episodios de la precuela de Game of Thrones estará disponible este domingo 21 tanto en HBO como en HBO Max.