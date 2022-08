Castellano acompañó la 6ª jornada multidisciplinaria de construcción

Se llevó adelante ayer la 6º Jornada Multidisciplinaria de Construcción, organizada de forma consecutiva desde 2012 por la ANEIC (Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil) filial Rafaela y acompañada por la Municipalidad de Rafaela, entre otras instituciones y empresas. Se trata de un evento destinado a estudiantes de ingeniería civil, arquitectura, técnicas y técnicos maestros mayores de obra, como así también profesionales del rubro.

Entre los objetivos de la jornada, se encuentra la recorrida por diferentes obras de la ciudad a fin de interiorizarse sobre temas vinculados a las mismas. Este año, los estudiantes visitaron la refuncionalización de avenida Luis Fanti y cruce entre Ruta Nacional N°34 y Ruta Provincial N°70; el Hospital Nodal Rafaela; la estructura metálica y estructura de Hº Aº del predio de la Universidad Nacional de Rafaela; el desagüe pluvial de calle Tucumán y el entubado Canal Sur. En este marco, el intendente Luis Castellano; junto a la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero y el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino, acompañaron a los estudiantes universitarios visitando diferentes obras.



"ES UN MOMENTO DONDE

LA CIUDAD ES UN OBRADOR"

Al respecto, el Intendente manifestó: "Hay varias combinaciones de cosas que se dan acá. Primero, el fortalecimiento del sistema universitario rafaelino, que tiene una potencia creciente impresionante con 7.500 estudiantes en diferentes casas de estudios y 3.000 que son de la región. Por lo tanto, el sistema universitario rafaelino viene creciendo". “Por el otro lado, el enorme aporte que hacen las instituciones educativas al crecimiento y desarrollo de profesionales que después van a trabajar en la temática. Luego, también se da el acompañamiento de Bárbara Chivallero -secretaria de Obras y Servicios Públicos- y de Franco Sanmartino - subsecretario de Servicios Públicos y Transporte-, los gestores que comenzaron con esta Jornada que sirve de capacitación y de realidad”. “Es un momento donde la ciudad es un obrador, porque hay obras por todos lados. Los chicos y chicas pueden venir a la UNRaf y ver los edificios que se están construyendo, pueden ir al Hospital, al entubado de calle Tucumán y a la Ruta Nº 34, entre otras. Son obras fundamentales y de enorme magnitud para las generaciones que vienen"; concluyó Castellano.



"TENEMOS MUCHAS

OBRAS EN MARCHA"

Seguidamente, Bárbara Chivallero, expresó: "Estamos acompañando a todas y todos los estudiantes en esta 6º Jornada Multidisciplinaria de la Construcción, tanto en las recorridas de las obras como en las charlas que habrá en la tarde con profesionales que van a estar disertando". “Felicitar a las y los organizadores porque no es sencillo una actividad de esta magnitud. Desde nuestro lugar acompañarlos. Tenemos muchas obras en marcha para que puedan aprovechar los chicos y chicas que están estudiando”; declaró la secretaria de Obras y Servicios Públicos.



"ESTAMOS MUY CONTENTOS"

A su turno, Joaquín Viotti, uno de los organizadores de la Jornada Multidisciplinaria de Construcción, contó: "Esto se logró gracias al aporte de empresas y del Municipio, que le dieron la oportunidad a los chicos y chicas de conectarse con la realidad del día a día que tendrá el día de mañana”. "Nos encontramos muy agradecidos por la respuesta. Son 120 estudiantes de la ciudad que se relacionan con varias disciplinas como arquitectura, ingeniería civil y maestro mayor de obras. Estamos muy contentos"; agregó.



"DESCUBRÍ QUE RAFAELA

ES UNA CIUDAD PUJANTE"

En la recorrida por las obras, Yahiel Scarafia, estudiante de Ingeniería Civil de la UTN, expresó: “Visitamos la Ruta Nº 34 para ver lo que estaban haciendo allí, luego las partes metálicas de la UNRaf y ahora el entubado Canal Sur. Nos explicaron que es lo que están haciendo. Me parece que está bueno que las obras se muevan más. También, hace un tiempo visitamos la obra de calle Tucumán. En especial me gusta la obra del Canal Sur”. Por último, Jonatan Cuatrín, estudiante de Ingeniería Civil de UTN, manifestó: “La Jornada en sí es de capacitación. Muchas veces en las clases no vemos la parte práctica y en esta Jornada ves la realidad de lo que vas a trabajar. Descubrí que Rafaela es una ciudad pujante, donde hay muchas obras realizándose y, a medida que la ciudad crece, las obras crecen en envergadura”.



EN LA UTN

Al mismo tiempo, sobre esta jornada de JMC, organizada por la ANEIC, desde la UTN Rafaela expresaron que el creciente número de asistentes a los congresos ha demostrado un gran interés por parte de los alumnos en la búsqueda de nuevos conocimientos, metodologías de trabajo, tecnologías y nuevas tendencias que proporciona la Ingeniería Civil.

Es por ello que en el encuentro se realizaron charlas magistrales motivacionales, en las cuáles los temas a disertar fueron de carácter general, tanto técnico como humano. Posteriormente, se realizaron charlas simultáneas, dividiendo las temáticas de disertaciones para alumnos de los años iniciales y para alumnos avanzados. Las jornadas contaron con el apoyo y el acompañamiento de importantes instituciones de la ciudad y empresas auspiciantes que confiaron en la capacidad y calidad del evento.



¿QUE ES ANEIC?

ANEIC son las siglas de Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, una asociación civil autónoma, de carácter científico, tecnológico y cultural, sin fines de lucro y ajena a toda actividad política partidaria o religiosa. Está consolidada en muchos países latinoamericanos, donde se promueve el desarrollo integral de los mismos, principalmente en los aspectos académicos, ético y cultural. Esto se logra a través del intercambio de conocimientos y experiencias obtenidas en sus respectivas universidades, con el fin de fomentar en el estudiante su constante superación y el compromiso social en su país. En nuestra ciudad, desde el año 2012, se trabaja activamente para lograr la conformación de la Asociación Local (ANEIC Rafaela). Gracias a dicho trabajo, se ha logrado que hoy en día, los alumnos de la carrera tengan la posibilidad de participar de diversas actividades académicas y recreativas, favoreciendo el crecimiento personal y profesional.