Murió Gostanian, ex titular de la Casa de Moneda

El empresario Armando Gostanian, quien se desempeñó como director de la Casa de Moneda durante las dos presidencias de Carlos Menem, falleció ayer a los 88 años. Nacido el 10 de octubre de 1933, el ex funcionario de origen armenio fue dueño de la marca de ropa Rigar’s y conocido por su amistad con el exmandatario Menem.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hija Herminia en redes sociales: "Me inculcaste uno de los valores más importantes que una persona puede tener: la humildad. Ayudaste a tantas personas, algunas de ellas no te valoraron ni respetaron. Te conozco como nadie te conoce. Puse, pongo y pondré las manos en el fuego por vos sin miedo a quemarme".

Durante su gestión en la Casa de Moneda -entre 1989 y 1999- se diseñó y comenzó a emitir el peso convertible, que dejó de circular en 2002, tras el fin de la Convertibilidad.

Fue uno de los personajes polémicos del menemismo y se jactaba de su amistad personal con el ex presidente, quien lo apodaba "Gordo Bolú".

En ocasión del cumpleaños 60 de Menem, emitió una serie de billetes que popularmente se denominaron "menemtruchos" y que le valió una investigación por malversación de fondos públicos, aunque finalmente fue sobreseído.​

En 2009 fue procesado por enriquecimiento ilícito y en agosto de 2015 fue condenado a cinco años de prisión efectiva y a devolver US$ 800 mil por el cobro de una coima a una empresa alemana mediante sobreprecios para comprar equipos técnicos.

Durante el juicio se determinó que al cabo de seis operaciones comerciales que la Casa de Moneda hizo con la firma alemana entre 1996 y 1999, la compañía depositó en una cuenta bancaria de Gostanian el 30% del valor de la orden de pago en concepto de coima.



LOS "MENEMTRUCHOS"

Una de las polémicas que despertó Gostanian durante su extensa presidencia en la Casa de Moneda se vincula, sin dudas, con la impresión de una serie de billetes sin valor legal, llamados popularmente "Menem truchos", que comenzaron a circular a mediados de los 90.

Aún hoy, esos billetes pueden conseguirse en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre: piden hasta $4.200 por uno de ellos. Estos billetes -con denominaciones de 1 y 10 pesos- no eran más que campaña proselitista y fueron distribuidos por medio de promotoras callejeras o bien en unidades básicas del peronismo.

También comenzó a circular una moneda conmemorativa por el cumpleaños número 66 del ex presidente Menem. El papel de 1 peso tenía la leyenda "Un Valor que estabilizó el país" y el de 10 pesos, "Diez años de estabilidad": ambos aludían al éxito inicial del Plan de Convertibilidad.

El diseño de ambos billetes imitaba al del peso argentino y fueron impresos por Ciccone Calcográfica, la misma empresa encargada de la fabricación del papel moneda oficial. Es por eso que la impresión de ese cotillón de campaña le valió a Gostanian una investigación judicial por malversación de fondos públicos, aunque finalmente fue sobreseído.

El "Menem trucho" de 1 peso fue el que más circuló: contenía en su anverso el rostro de Menem, un número de serie que corresponde con el DNI del ex mandatario, el escudo del Partido Justicialista y el texto "Un Valor que estabilizó el país".

En el reverso, la imagen de la Casa Rosada y se leen los textos "En unión y libertad, Partido Justicialista Nacional" y nuevamente "Un Valor que estabilizó el país".

El billete de 10 fue emitido en papel común, con motivo de la conmemoración de los diez años de Gobierno de Menem, en 1999. Este último contenía en su cara el rostro de Menem, el número de serie 1989/1999 M, el Escudo de Argentina y los textos "10 años de estabilidad" y "Muestra de capacidad". En el reverso había una imagen de la Casa Rosada y el texto "transformó y estabilizó el país".

En cuanto a la moneda, se distribuyó con motivo del cumpleaños número 66 del entonces Presidente: si se la invertía, podía leerse Presidente 99, en alusión a la segunda reelección a la que aspiraba el mandatario. (NA)