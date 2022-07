Una sucursal de electrodomésticos se sinceró por la falta de precios

En Rafaela también se observan faltantes de productos, remarcaciones de precios o artículos que se dejan en el depósito sin ofrecerlos en estanterías o góndolas ante el desconcierto existente por el aumento del dólar blue en el marco de una economía que profundizó la crisis con el recambio en el gabinete nacional. "Hay retracción de los planes en cuotas sin interés, en todas las cadenas", admitió el directivo de una red de electrodomésticos con sucursales en esta ciudad.

Sin vueltas, Cetrogar pegó un papel en su local de bulevar Santa Fe al 500 de esta ciudad con la siguiente leyenda: "Precios en preparación. Gracias por su colaboración". En buen romance, no había productos a la venta ante la incertidumbre y la sensación de caos que impera en la actividad económica.

El escenario es que comienzan a faltar productos o los comercios deciden retirarlos de la venta en los locales minoristas. "Esto sucede justo cuando la gente cobró el medio aguinaldo, una excelente oportunidad para aumentar las ventas. Sin embargo, algunos buscan comprar unos pocos dólares y otros pagar cuentas", admitió la fuente consultada en esta ciudad.

De todos modos, el fin de semana hubo un movimiento aceptable. "Si alguien tenía dudas en comprar un bien durable, con la crisis institucional del Gobierno la gente salió comprar lavarropas, heladeras, calefactores, consolas de juego y televisores para ver el mundial", afirmaron desde el rubro de electrodomésticos.

En ese sentido, la voz de la ministra designada, Silvina Batakis, exponiendo sus planes, será fundamental para ordenar la economía y el abastecimiento en el corto plazo. Lamentablemente, no es novedad que en momentos previos a rumores de una devaluación de la moneda nacional los mayoristas de alimentos y bebidas comienzan a suspender las entregas a comercios más chicos a la espera de noticias.

Por ese motivo, el consumidor final, cuando se acerca a una góndola del super al que concurre habitualmente, ve precios al alza de sus productos favoritos y poca oferta de los mismos. Las empresas de alimentos y bebidas continúan abasteciendo y entregando productos confirman en las cadenas de supermercados pero lo hacen con nuevas listas de precios.

"Indudablemente el mercado comienza a ver una corrección que se realizará por las buenas o por las malas", sostiene un ejecutivo de una cadena supermercadista local de origen nacional citado por la agencia Noticias Argentinas.

En tanto, el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore, denunció que luego del fin de semana se encontraron con aumentos en los mayoristas y proveedores que "oscilaban entre el 10 y el 15 por ciento, tanto en lo que es comestibles, como en limpieza y perfumería". A raíz de eso se mostró preocupado por lo que significa tener que trasladar los incrementos a sus comercios ya que "uno tiene que darle la cara al cliente, que le da de comer todos los días y anunciarle un aumento".

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, justificó que los comerciantes cuiden su stock y suspendan ventas ante la "incertidumbre" que generó la renuncia del Martín Guzmán al Ministerio de Economía.

El empresario reconoció que ahora es necesario "darle el beneficio de la duda" a la flamante ministra Silvina Batakis "para ver qué es lo que va a pasar" con la actividad económica. "Lo que pasa en los comercios no es nada nuevo. La incertidumbre es peor que lo malo. El empresario tiene algo que se llama capital, que es su resguardo de valor, su stock. Entonces, si observa que baja ese stock y no sabe si lo podrá reponer, va poner un precio exagerado para que nadie le compre o baja las persianas y se va a pescar a la costanera", graficó Grinman.

Y señaló además que el stock "es como la masa muscular del ser humano: si uno empieza a perderla, su fin está bastante cerca. Lo mismo le pasa al comerciante, al empresario. Es que el comerciante cuida su stock y piensa en términos de ganancia".