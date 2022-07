Mercados: se disparó el dólar blue y se cayeron los bonos en pesos y en dólares

En el primer día de Batakis, la recepción no fue buena tanto en el mercado cambiario como en el de los bonos.

El dólar blue se disparó ayer hasta el récord de los $260 en la punta vendedora y a $245 en la compradora, en medio de un convulsionado mercado marginal que llegó a cotizarlo a $290, aunque con escasas operaciones. La brecha entre los distintos tipos de cambio superaron el 100%, en un contexto de incertidumbre financiera que llevó al dólar blue a alcanzar un nuevo récord histórico nominal.

La escalada que sobrevino a la renuncia del ex ministro Martín Guzmán, significó un aumento de $ 21 y del 8,7% en el primer día tras la crisis política que desencadenó la salida del funcionario.

El escenario de incertidumbre se trasladó a las provincias donde las cotizaciones en Santa Cruz y Tierra del Fuego, llegaron a los $274, el valor más alto en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Salta, el dólar informal se vendía a $272, apenas un escalón por debajo, del aquel máximo nacional.

Tras la accidentada ronda el dólar informal llevó la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista hasta el 111,8%, el nivel más alto desde octubre de 2020.

El dólar blue ya había acumulado en la última semana de junio un aumento de $13 que fue el más alto para ese período en un año y en todo el sexto mes trepó $31, su mayor avance mensual en el año, luego de terminar mayo en los $207.

El dólar sin impuestos subió $1,38 a $132,07 para la venta, el mayor aumento desde octubre de 2020, de acuerdo al promedio en las principales entidades financieras y en el Banco Nación la cotización trepó $1,25 a $131,50 para la venta.

El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, registró la mayor suba en casi dos años avanzó $2,29 en promedio a $217,92, mientras que el dólar mayorista, ascendió 50 centavos a $125,95.

La disparada de las cotizaciones alcanzó a los tipos de cambio financieros y el dólar contado con liquidación subió un 13,1% a $285,18, desde su récord nominal histórico y la brecha con el tipo de cambio mayorista llega al 123,4%.

El MEP o dólar bolsa escaló un 10,8% hasta los $274,58 y la diferencia con el tipo de cambio oficial alcanza el 118,9%.



BONOS HACIA ABAJO

Los bonos en dólares y en pesos se desplomaron y las acciones perdieron ayer un 1% promedio, en un clima de tensión y nerviosismo en los mercados por los cambios en Economía y con una rueda que operó sin la referencia de Wall Street, por el feriado en Estados Unidos.

Las acciones en la bolsa porteña llegaron a perder hasta más del 3%, en el comienzo de la rueda y luego recuperaron parte de la pérdida, mientras que los bonos en dólares caían hasta un 9% y los títulos en pesos más del 5%.

Con escasas operaciones los inversores mantuvieron una actitud de prudencia en medio de una marcada aversión al riesgo, debido a la crisis política que se desató tras el cambio en la conducción económica.

Los bonos en dólares cayeron hasta un 11% en el inicio de la rueda bursátil y se recuperaron algo al final de la rueda, con las mayores pérdidas en el Bonar 2038 (8,9%), seguido del Bonar 2030 (8,9%), el Bonar 2041 (8,2%) y el Global 2035 (8,2%).

El riesgo país medido por el JP Morgan, quedó en los mismo valores del viernes en los 2.374 puntos, porque la bolsa de Nueva York no tuvo actividad por el feriado del Día de la Independencia.

Los bonos emitidos en pesos ajustados por la inflación bajaron hasta un 5,8% afectando a los Discount (DISP), el Boncer 2028 (TX28), y el Boncer 2026 (TX26).

El índice del panel líder S&P Merval bajó un 1, 02%, hasta las 89.128,79 unidades luego de subir 9% durante la semana pasada, pero comparado con el dólar "contado con liquidación la caída alcanza el 10,4%.

El Banco Central vendió US$ 98 millones debido a una mayor demanda de dólares por parte de ahorristas en el mercado minorista.

Para los operadores financieros, por el feriado en Estados Unidos, las operaciones en el mercado local se restringieron y opinaron que la verdadera reacción de los inversores se verá hoy cuando se tenga la referencia de Wall Street. (NA)