El cierre con empates

Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn empataron 0 a 0, mientras que Villa Dálmine y Alvarado de Mar del Plata igualaron 1 a 1, en los dos partidos que le pusieron fin ayer a la 22ª fecha de la Primera Nacional de fútbol, que lidera cómodamente Belgrano de Córdoba.

En Campana, las anotaciones fueron sobre el final del encuentro. Marcos Astina adelantó a los marplatenses a los 43 del complemento; mientras que igualó Federico Haberkorn, dos minutos más tarde. Quedó libre en esta jornada Temperley.

Con este empate de Villa Dálmine no hubo modificaciones en la parte baja de la tabla, donde Atlético sigue en el puesto 34.

Posiciones: Belgrano de Córdoba 49 unidades; San Martín de Tucumán 41; All Boys e Instituto 38; Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Brown de Adrogué y San Martín de San Juan 35; Estudiantes de Río Cuarto 33; Independiente Rivadavia de Mendoza y Almagro 32; Deportivo Riestra, Deportivo Madryn, Chacarita Juniors, Estudiantes de Buenos Aires y Guillermo Brown de Puerto Madryn 31;Defensores de Belgrano y Chaco For Ever 30; Deportivo Maipú de Mendoza 27; Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Quilmes, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Ferro Carril Oeste 26; Atlético Güemes de Santiago del Estero y Alvarado 25; Deportivo Morón y Nueva Chicago 24; Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Temperley, San Telmo y Atlanta 22; Sacachispas 21; Flandria 20; Atlético de Rafaela 19; Tristán Suárez y Villa Dálmine 17; y Santamarina de Tandil 14.



SEMANA LARGA

El plantel de Atlético retomará los entrenamientos este martes a las 9 en el predio. El próximo partido será el lunes a las 17.35 como visitante ante Defensores de Belgrano, que viene de golear 3 a 0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn como visitante.

El equipo que dirige Pablo Frontini llega con seis fechas sin perder (tres empates y tres victorias), en las que no recibió goles (549 minutos). La formación titular del sábado en la Patagonia fue con: Monllor, Centurión, Mazur, Rio, Álvarez, Benegas, Benítez, C. Sánchez (Sole), Mottes (Faccioli), Luque (Piethe) y Aguirre (Baiardino). Los goles fueron convertidos por Sánchez, Baiardino y Benegas.