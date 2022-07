Chiconini, nueva directora de Asuntos Corporativos de VW

Volkswagen anunció que la brasileña Silene Chiconini es la nueva directora de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Volkswagen para la Región Sudamérica. La ejecutiva reporta a Ciro Possobom, COO de Volkswagen do Brasil, para los temas nacionales, y a Pablo Di Si, Chairman ejecutivo de Volkswagen América Latina, para las estrategias correspondientes a la Región Sudamérica. Asimismo, Silene formará parte del Comité Ejecutivo de la marca en la región.

Silene Chiconini es licenciada en Relaciones Públicas de la PUC Campinas y realizó un MBA en Gestión Empresarial de la FGV/University of California, Irvine. Cuenta con una especialización en Educación Ejecutiva, Sustentabilidad Esencial para Negocios en la Universidad de Cambridge y finalizó el “Advanced Boardoom Program for Women” de en la Escuela de Negocios Saint Paul.

Cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de Comunicación Corporativa en empresas multinacionales y brasileras, como en los que se destaca la gestión y la implementación de nuevos canales de comunicación internos e institucionales, como así también el manejo de las relaciones públicas de productos, estrategias digitales, marketing y eventos corporativos. Ha ocupado posiciones de liderazgo en la agencia de relaciones públicas internacionales Hill & Knowlton, y en las empresas HP, DuPont, Walmart Brasil, Votorantim Metais, Mars Brasil, Monsanto y, finalmente, en el Banco BNP Paribas Brasil.