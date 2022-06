Sillas vacías y aula propia

Por Darío H. Schueri



(Desde Santa Fe).- El arco opositor dejó las sillas vacías en torno de una mesa armada en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, adonde había sido convocados para escuchar de parte del Fiscal de Estado, Rubén Weder y del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, precisiones “sobre el estado de la negociación actual y despejar interrogantes sobre las facultades del Ejecutivo para poder cerrar el convenio con Nación tal cual lo ordenó la Corte". ¿Para qué iban a explicar sobre el estado de la negociación cuando la misma ya había sido cerrada? preguntó un legislador de la oposición. "El estado de la negociación era que estaba terminada", se quejó. Claro el gobernador, Omar Perotti, firmó el mismo día el convenio con el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán -ver pág. 4-.

Se trata del pago de la deuda de unos 150 mil millones de pesos en bonos por parte de la Nación a la Provincia por coparticipaciones ilegalmente retenidas, y la oposición dejó solamente sentados junto a Weder y Somaglia en el amplio Salón Blanco a los senadores oficialistas Alcides Calvo, Armando Traferri, los diputados del PJ, Ricardo Olivera y Oscar Martínez y la diputada Agustina Donet, jefa del bloque Igualdad.

Luego de la fallida reunión con los legisladores de la oposición, Weder y Somaglia hablaron con la prensa para hacer notar que la actitud opositora "es una decisión de cada uno de los legisladores, ellos son responsables de sus actos: nos hubiese gustado que estuviesen. Mañana (por hoy) tienen un debate y se hubiesen nutrido con datos fehacientes”, relató Somaglia, quien insistió en que el acuerdo no debe pasar por el parlamento santafesino. "No se trata de un acuerdo o contrato: acá no hay quita de ninguna naturaleza, no hay resignación por parte de la provincia. Se cumple una condena judicial: la Corte marcó pautas y ha dejado en libertad a Nación y Provincia para acordar”, dijo.

“Lo que estamos en condiciones de afirmarles es la facultad total y única del Poder Ejecutivo de la provincia en llevar adelante el acuerdo con la Nación . Acá no hay incumplimiento por parte de la provincia, la Corte dio un plazo y estamos dentro de los mismos que se vencen en el mes de julio. Si se vencen tampoco hay consecuencias negativas para el erario público, por cuanto esto queda abierto hasta que la Corte lo pueda validar", manifestó el secretario de Justicia sin siquiera anticipar que el convenio ya esta listo y acordado.

Por su parte, Weder recordó que la sentencia "fue dictada en 2015 y la Corte decidió o condenó a Nación a reintegrarle lo retenido a la provincia en forma y plazos que las partes acuerden".



EL FALTAZO OPOSITOR

Y UN FORO PROPIO

El martes por la noche, los jefes de bloques opositores intercambiaron llamadas para acordar no asistir al convite del gobierno (que al decir de algunos “fue una falta de respeto, nos llamaron a las ocho de la noche para ir a Casa de Gobierno a las diez de la mañana”), toda vez que ellos insisten en que esa deuda, al ser pagada con bonos, debe contar con la autorización legislativa, y por lo tanto la convocatoria a Casa de Gobierno era ociosa.

Por otra parte, los caciques de la oposición inmediatamente advirtieron que el gobierno los quería juntar para la foto que “ingenuamente”, dicen, pretendía contrarrestar la movida de este jueves en la UNL, donde organizada por la cátedra de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, se desarrollará un foro de debate con panel de expertos bajo el lema "La deuda del Estado nacional con Santa Fe. Una oportunidad para poner en valor el futuro de los santafesinos".

El foro fue organizado por el Comité provincial de la UCR, e inmediatamente aceptado por el resto de los partidos políticos opositores, quienes pretenderán mostrar una foto que muchos creen que podría ser premonitoria: el futuro “frente de frentes”, toda vez que allí confluirán en las butacas la mayoría de los sectores que integran Juntos por el Cambio, sumado al socialismo y el PDP.

Los disertantes serán Gonzalo Saglione (PS), ex ministro de Economía de Miguel Lifschitz y quien fuera su secretario de Hacienda, Pablo Olivares (UCR), junto al economista rosarino del PRO Adriano Mandolesi, la concejal santafesina de CREO Valeria López Delzar, mientras que el cierre estará a cargo de Angel Sciara ex ministro de economía de Hermes Binner y Antonio Bonfatti.

En la oposición también plantearon, ayer por la tarde, que fue una maniobra política malintencionada del oficialismo, porque mientras se desarrollaba la reunión de Somaglia y Weder con los legisladores (oficialistas) el gobernador firmaba en Buenos Aires el acuerdo por la deuda con el Presidente y el cuestionado ministro Guzmán.