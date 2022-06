Luego de declarar 63 testigos, el lunes 4 se conocerá la sentencia

Conformidad de la Acusación: las rondas de testigos fueron de acuerdo a lo previsto. Y no hubo ninguna objeción en cuanto a las pruebas presentadas.

El martes 21 por la mañana, en los tribunales penales de la ciudad de Rafaela, dio inicio un juicio oral y público donde se está resolviendo la condena de Pascual Alejandro F., de 34 años, único imputado y procesado por la autoría del homicidio de Bricio Alfredo Montenegro, cometido en 2019 con una modalidad sumamente cruel y violenta, siendo hallado su cuerpo en una vivienda de Av. Italia al 1700 de esta ciudad.

La fiscal que representa al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate es Fabiana Bertero, quien está acompañada por el fiscal Guillermo Loyola, en tanto que la Defensa es ejercida por la Dra. Amalia Cassina, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Defensoría Pública).

Por su parte, el tribunal colegiado a cargo del debate está integrado por los jueces Javier Bottero y Juan Gabriel Peralta -presidente-, y por el conjuez Carlos Farías Demaldé.

Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) plantearon desde el primer día, en sus alegatos de apertura, que iban a solicitar que el hombre investigado sea condenado a prisión perpetua. En tal sentido, precisaron que se lo juzga por la autoría de homicidio calificado ("criminis causae", es decir por haber sido cometido para facilitar otro delito) y de usurpación.



JUICIO ORAL Y

LOS TESTIGOS

En la primera audiencia del juicio oral, tuvieron lugar los alegatos de apertura donde Fiscalía presentó las acusaciones que pesan sobre el imputado, en tanto que la Defensa no hizo lugar a las mismas, alegando que su defendido es inocente y que por tal motivo solicitarán la absolución del mismo.

Siguiendo con el desarrollo del juicio oral, luego de los alegatos de apertura, es decir entre el martes y el viernes último, tuvieron lugar las rondas de testigos donde los mismos prestaron declaración testimonial.

Las rondas de testigos terminaron en la jornada del viernes. La Fiscalía aportó un total de 61 testigos (21 el martes, 20 el miércoles, 12 el jueves y 8 el viernes); en tanto que la Defensa aportó 2 testigos, y un tercero fue compartido con la Fiscalía.

Según información recabada por La Opinión, desde el MPA se mostraban conformes con el desarrollo del juicio oral hasta la jornada del viernes en virtud a dos razones. La primera de ellas tenía que ver con que las declaraciones en las rondas de testigos fueron "de acuerdo a lo previsto". Y el segundo punto de conformidad fue que "no hubo ninguna objeción en cuanto a las pruebas presentadas".



LO QUE RESTA

DEL JUICIO

En cuanto a lo que resta del juicio oral y público -de aquí en más- el jueves 30 de junio a partir de las 8.00 tendrán lugar los alegatos de clausura, mientras que el lunes 4 de julio en el mismo horario se procederá a la lectura del veredicto.



EL HECHO

ACUSADO

Los fiscales Fabiana Bertero y Guillermo Loyola precisaron en los alegatos de apertura que a Pascual Alejandro F. se lo juzga por dos delitos: la autoría de homicidio calificado "criminis causae" (por haber sido cometido para facilitar otro delito) en concurso real con usurpación.



HOMICIDIO

"CRIMINIS CAUSAE"

En los alegatos de apertura la fiscal Bertero indicó que “el homicidio ["criminis causae"] sucedió en un momento que no se pudo determinar con exactitud pero ubicable entre el martes 20 de agosto de 2019 y la noche del viernes siguiente”.

Según relató Bertero, “el acusado utilizó una campera de niño para atar por la espalda las manos de Montenegro y luego le comprimió la región del tórax de forma violenta”.

La fiscal remarcó que “el atacante llevó a cabo su accionar delictivo con el fin de quitarle la vida a la víctima”, y agregó que “de hecho, le fracturó costillas y le causó heridas que le produjeron la muerte”.

Asimismo, puntualizó que “el imputado de 34 años ocultó el cuerpo de Montenegro en el sótano de una vivienda ubicada sobre avenida Italia al 1.700, lo sumergió en agua y lo cubrió con cubiertas y restos de yeso de mampostería”.



USURPACIONES

“El accionar ilícito del acusado tuvo como objetivo ingresar a una vivienda rafaelina ubicada en calle Edison al 1.300 que era propiedad de Montenegro”, relató la representante del MPA. “Pretendía despojar de la posesión del inmueble tanto a la víctima como a sus herederos legítimos”, explicó.

De acuerdo con lo narrado en la audiencia, “Pascual Alejandro F. le sustrajo la llave de la casa a la víctima fatal, ingresó de forma clandestina y permaneció allí durante tres días”.

Por otro lado, Bertero explicitó que “entre abril de 2018 y la fecha en la que cometió el homicidio, el acusado usurpó la vivienda de avenida Italia en la que escondió el cuerpo de Montenegro”. En cuanto al modo en el que logró entrar a esta casa, aseguró que “forzó las medidas de seguridad y la ocupó sin autorización junto a personas menores de edad”.