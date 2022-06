Pidieron por una Justicia libre de falsas denuncias

A partir de las 16.00 de la jornada de ayer, la agrupación Verdad y Justicia Rafaela realizó una manifestación frente al Edificio de Tribunales de esta ciudad -Sarmiento y Alvear-, pidiendo una vez más por una justicia independiente, sin compromisos ideológicos y sin estereotipos de género.

De la convocatoria participaron alrededor de un centenar de personas, en el marco de una fría tarde invernal.

Cabe destacar que el evento fue programado a nivel nacional por las organizaciones que luchan por estos derechos, entre ellas la Unión Nacional de Agrupaciones Ciudadanas que luchan contra las falsas denuncias. La protesta se realizó también en Santa Fe, La Pampa, Rosario, Buenos Aires; y en Rafaela, donde se reclamó por este flagelo, con los mismos argumentos.

En el acto de la víspera se leyó públicamente un petitorio, a cargo de Alicia Riberi, quien es la madre de "Emanuel". Alicia tiene a su hijo preso por una falsa denuncia.

Pero "Emanuel" no es el único caso. Liliana también pidió justicia por su hijo, quien ya fue condenado por una falsa denuncia, y se reclamó además por otros hombres que también están presos.

Lo que Verdad y Justicia Rafaela reclama resumidamente, es una justicia independiente, sin ideologías, donde todos tengan los mismos derechos sin importar el género, respetando el principio de inocencia consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 18, y la aplicación de la Ley Alejo.



EL TEXTO DEL

PETITORIO

"Sres. Jueces y fiscales:

"Acá están ciudadanos rafaelinos reclamando justicia, una justicia real, sin ideología, clara, transparente, sin mancharse con la política.

"Saben sres. Jueces y fiscales, cuando no investigan, no buscan la verdad, prejuzgan, el daño que hacen a las familias. Las destruyen…niños que sufren, madres y padres que han quedado en el camino esperando justicia para sus hijos e hijos que cuando se haga justicia, si se hiciera, ya no podrán ver y abrazar a sus padres.

"Es muy grave la consecuencia de un fallo judicial errado como hay muchos. Saben que dejan una familia sin sustento y le hacen perder el trabajo a alguien que no se ha probado su culpabilidad, solo porque no se respeta el art. 18 de la Constitución, que dice, que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Han invertido la carga de la prueba.

"Los fiscales no buscan la verdad, no miran las pruebas científicas. ¿Saben que la declaración de un profesional de la medicina es una prueba científica, que ningún psicólogo puede rebatir? ¿Saben que para pedir una cámara gesell, debe ser efectuada por personal imparcial y especializado en psicología del testimonio y ser perito forense y no del MPA? Solo se puede hacer a menores hasta 16 años y ¿saben que una cámara gesell raya lo ilegal en personas mayores que no poseen discapacidad, trabajan y que se expresan libremente en las redes agrediendo sin medir las consecuencias? Solo se las dan para que no declaren y no sean interrogadas por abogados defensores.

"Ilegal. ¿Saben sres/as. jueces que son cómplices, cuando aceptan estas cosas?

"Sres. Jueces y fiscales exigimos como ciudadanos que cumplan con sus responsabilidades, una justicia eficiente y sólo puede serlo, haciendo las cosas bien.

"Hoy les contamos que todo el país está movilizado por la misma causa, ya no estamos ciegos, vamos a defender nuestros derechos.

"No queremos padres violentos ni madres violentas, no queremos madres abusadoras, ni padres abusadores, no queremos padres que no vean a sus hijos porque no los dejan por odio y no queremos a padres que abandonan a sus hijos voluntariamente, ni a madres maltratadoras, ni padres maltratadores. Queremos igualdad entre el hombre y la mujer. No queremos que la justicia se ponga de un bando.

"En Rafaela tenemos pocos jueces y entonces un juez que dictó una prisión preventiva, vuelve a juzgar a un acusado el mismo juez. No tenemos la culpa de que no haya jueces, que traigan jueces de afuera o nombren nuevos jueces íntegros.

"La ciudadanía ya no está ciega, despertó, y eso es muy bueno. Exigimos como ciudadanos, por la familia de Lucio Dupuy y la familia de Alejo Oroño que se aprueben las leyes de Alejo y Lucio que vendrían a equilibrar esta justicia que deja mucho que desear.

"A los abogados penalistas les pedimos que se unan a nosotros reclamando justicia genuina y que no prosperen tanto los juicios abreviados que asustan a muchos imputados con altas condenas y eso es amenaza. Hemos advertido que es un denominador común las altas condenas, más que para criminales y narcotraficantes, para que por miedo se entreguen, pero hay personas que perdieron el miedo, tienen dignidad y son inocentes y quieren luchar por su libertad.

"Todos juntos pidamos justicia, justicia, justicia".