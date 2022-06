Fiat Fastback: el futuro SUV con estilo coupé

Fiat confirmó en las últimas horas que el futuro SUV con estilo coupé que está desarrollando en Sudamérica se llamará Fastback y estará a la venta a comienzos de 2023. Y no tardaron en aparecer las primeras proyecciones.

El portal brasileño Autos Segredos difundió dos bocetos que imaginan cómo podría verse el Fiat Fastback de adelante y de atrás, considerando el lenguaje de diseño que la marca italiana viene mostrando en sus últimos lanzamientos. Estos renders proyectan una parrilla con la superficie tipo panal de abejas, faros de Led, protecciones de plástico negro en la zona baja de la carrocería, barras de techo, salida de escape doble y llantas de aleación de múltiples rayos.

Al compartir estructura con el Pulse, tendrán en común un alto porcentaje de elementos exteriores e interiores, y que la diferencia entre ambos radicará exclusivamente en el formato de la silueta. En el coupé, lógicamente, el techo tendrá una caída bien pronunciada.

El rival del Fastback sería el Volkswagen Nivus, que se puede considerar una versión “SUV Coupé” del T-Cross, aunque el de Fiat sería unos centímetros más grande. Se trata de una nueva tendencia cada vez más vista en los mercados no solo de América Latina sino del mundo.

El motor de este modelo será el naftero 1.3 litros turbo de 175 caballos de potencia que hizo su debut en la nueva Fiat Toro. Es una motorización novedosa, perteneciente a la familia GSE, que promete un mejor rendimiento en relación con los actuales impulsores nafteros que utilizan los autos de la marca italiana. La gama ofrecería únicamente versiones automáticas y con tracción simple.

Bautizado internamente como Proyecto 376, se estima que las versiones de entrada ofrecerán el motor naftero 1.0 litros de 120 caballos de potencia ya visto en el Pulse. En este caso la caja sería automática CVT.

En base a los rumores (por ahora, Fiat no reveló detalles de este producto ni confirmó abiertamente su producción), tendrá 4,36 metros de largo y 1,72 de ancho, con una distancia entre ejes superior a la del Fiat Cronos (2,52 metros). Las llantas serán de aleación, de 17 pulgadas y con neumáticos 205/65 R17.

Mientras que por fuera por el momento solo se lo vio camuflado, ya aparecieron las primeras imágenes espía del interior.

De las imágenes se desprende que tendrá llave con reconocimiento con arranque por botón, y lo que se supone que son materiales de mejor calidad. Según trascendidos, el modelo será más grande que el Pulse, para ubicarse justo por debajo del Compass. (Fuente TN Autos)