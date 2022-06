"Hay un buen nivel de actividad en casi todas las ramas del sector"

(Por G.L). Sobre esta jornada especial para la industria metalúrgica, consultamos a Graciela Acastello, presidenta de ETMA SA y de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela en referencia a la actual coyuntura que atraviesa la industria metalúrgica: “Hoy existe un buen nivel de actividad en casi todas las ramas del sector metalúrgico. Podemos decir que después de la pandemia, la actividad se reactivó en forma despareja, pero en casi todos los sectores. Si bien esta situación es buena, no podemos tener perspectivas excelentes debido a muchos factores que atraviesa la economía en general”.

Seguidamente, Acastello pasó a enumerar esos obstáculos que hoy afrontan los industriales: “es problemática la falta de divisas para poder importar los insumos para la producción de nuestras empresas y para la compra de bienes de capital, en el intento de aumentar la capacidad productiva o mejorar tecnología. El tema de falta de divisas es un tema bastante serio: hoy se está tratando de regular de alguna forma o de negociar el caso por ejemplo de la terminales automotrices que están postergando el vencimiento de sus importaciones para poder ceder ese nivel de divisas a los proveedores de autopartes, porque de otra forma tendrían que cortar sus cadenas de producción por falta de insumos. Otro de los temores en el sector industrial es el tema energético. Hoy estamos con la amenaza que no vamos a tener el gas y la electricidad suficientes para poder mantener nuestros niveles de producción totalmente cubiertos. Y se están armando desde la gremial una serie de medidas como para hacer un sistema de alertas tempranas, porque hay empresas a las que no les afecta tanto el corte de energía a su producción, porque pueden discontinuar sus procesos. Hay otras que tienen procesos continuos, que no pueden cortar. Por eso, con este sistema de alertas tempranas, la idea es organizarse y lograr el menor impacto posible, si es que se dan estos cortes. Porque hasta el momento no tenemos noticias que ya haya ocurrido, pero se está trabajando preventivamente para evitar estos problemas a futuro. Otra cuestión acuciante e histórica en nuestro país es el tema inflacionario que realmente provoca serios inconvenientes en cualquier planificación y en cualquier evolución de negocios. Lo que se necesitan son medidas de fondo para erradicar las causas reales de estos problemas. En este caso el tema inflacionario sabemos que está producido por un desequilibrio entre los ingresos y egresos del estado que provoca emisión de dinero sin respaldo que luego provoca acrecentamiento de precios en la economía. Otro problema de fondo que se viene arrastrando hace muchos años es el tema de la presión impositiva. Deberíamos en forma urgente revisar todo el sistema tributario nacional para eliminar tantos impuestos distorsivos, que gravan en cascada todos los eslabones de la comercialización, y que en muchos casos provoca una doble imposición, es decir, se grava una misma base imponible más de una vez, lo cual debería estar totalmente prohibido. Dentro de esta presión impositiva hay que destacar los altos costos laborales que hoy sufren los industriales y hace que nuestra economía entre otras cosas no sea competitiva a nivel mundial”.

De esta manera, Acastello repasó los escollos que debe sortear el sector para desarrollar su actividad. E incluyó además, el inconveniente del sistema educativo que repercute en los recursos humanos: “Hoy tenemos una gran cantidad de habitantes que están fuera de la educación. Recientemente se conocieron datos de lo que es el observatorio de la Universidad Católica, que daba cuenta de que el 50 por ciento de la población entre 18 y 24 años no estudia. El 25 por ciento no estudia ni trabaja y el 15 no estudia, no trabaja ni busca trabajo. Esto representa una situación totalmente crítica. Hoy cuesta conseguir el perfil que se requiere para los puestos. Creo que esto se va a agravar en el transcurso de los años porque va a llevar mucho tiempo darle solución a esta cuestión, no es simple. Si hoy no empezamos a cambiar algo, estamos en problemas. Creo que hay que incentivar la educación técnica, fortalecer las escuelas técnicas para que los chicos salgan con una especialidad que sea útil en la industria”.

Posteriormente, Acastello se refirió además a las exportaciones: “algo están creciendo. Se está dando también porque hay una insuficiencia de bienes a nivel mundial. En la pospandemia se originó una falta de bienes en todo el mundo que originó demandas extraordinarias. Pero cuando esta situación se normalice, con la baja competitividad que tenemos en Argentina -por el tema impositivo y por un tipo de cambio que está totalmente descalzado con respecto al crecimiento del nivel inflacionario- no vamos a poder exportar en los niveles que se requiere.

Para finalizar nuestra entrevista con la presidenta de la CIMR, le preguntamos sobre las fortalezas y las expectativas de la industria metalúrgica en nuestra ciudad. “En Rafaela en particular existe una red que trabaja dentro de la gremial empresaria que hace mucho por la actividad y todo esto se está logrando también con el apoyo de algunas normativas y líneas de crédito provinciales y nacionales. Por ejemplo, para el desarrollo de parques industriales, su infraestructura, seguridad y para la extensión de red de gas, iluminación. Es decir,una serie de temas en los que se está pudiendo avanzar. En la medida en que esto se mantenga y crezca en el tiempo creo que se pueden lograr buenos objetivos. Y recordemos además que estamos en una etapa avanzada de desarrollo de un Centro logístico Internacional, que va a ser muy multiplicador para el comercio exterior, tanto para Rafaela como para toda la región. Están en construcción los galpones dentro del PAER”.