“Es una locura que las políticas agropecuarias se decidan en Economía”

La exposición lechera más importante del año se llevó a cabo en Villa María, donde la cadena de valor se exhibió con todo su potencial. Productores, técnicos, empresarios y proveedores del sector lácteo de todo el país le dieron forma al evento que le faltaba a esta actividad desde la desaparición de la recordada Mercoláctea.

Vale mencionar que en términos productivos, Villa María es para su provincia lo que Rafaela es para Santa Fe, ya que allí se emplaza la cuenca lechera y un cluster quesero de los más importantes del país. Por esta razón, los funcionarios y dirigentes sectoriales no quisieron estar al margen del encuentro, y se hicieron presentes durante los tres días que duró esta exitosa primera experiencia ferial, para mostrarse al lado de la producción y elevar algunos mensajes de impacto.

Entre ellos, el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Julián Domínguez, quien el sábado pasado arribó al predio para recorrer la muestra y cerrar el evento. En su visita, dialogó con productores lecheros, visitó algunos stands comerciales con las últimas innovaciones tecnológicas en producción y brindó discursos tanto en el stand del Ministerio como dentro del salón principal de eventos. Su intervención coincidió con el panel de la jornada para pequeños y medianos productores tamberos, donde se abordó la figura asociativa para trabajar en un contexto de crisis y aumento de costos.



FRASES SUGESTIVAS EN UN CONTEXTO AGITADO

En un discurso de acompañamiento hacia los pequeños productores lecheros, Domínguez marcó sus diferencias con las decisiones políticas que se están pensando para el sector, como ser el aumento de las retenciones: “es una locura que las políticas y los destinos de la agricultura se decidan en el Ministerio de Economía”. Y añadió: “somos de cultura agrícola, ganadera, es nuestra manera de vivir, de identificarnos y por eso debemos diferenciar lo que es la pequeña producción de carácter regional, con aquella que identifica a los grandes terratenientes, lo que no refleja a la producción argentina del interior”.

También se refirió a la diferencia de criterio con las decisiones que se quieren implementar desde el área de Economía en este sentido, luego de que el presidente Alberto Fernández diera luz verde para impulsar una nueva suba de las retenciones al trigo producto de la suba internacional del cereal. “Tenemos un gran problema para desacoplar el precio interno del externo, sin embargo, una suba de las retenciones depende del poder legislativo; yo necesito que el Congreso entienda el problema y acompañe”, había dicho el presidente el día viernes.



ANUNCIO DE UN PLAN DE DESARROLLO COOPERATIVO

Durante su exposición en la jornada para pequeños productores, Domínguez resaltó también que “el cooperativismo y asociativismo son los mejores modelos para integrar a los pequeños y medianos productores”. En este sentido, “en nuestro próximo semestre de gestión trabajaremos en un Plan de Desarrollo Cooperativo para generar las condiciones necesarias para que los productores puedan y quieran asociarse”, adelantó el ministro. “Con las cooperativas humanizamos la producción, agrandamos la escala de pequeños productores, la familia rural y generamos arraigo”. Y finalizó: “vamos a salir al rescate de este tipo de producción, porque es reinversión en nuestro país, en nuestras ciudades y genera empleo genuino”.



ANUNCIARÁN EL “GANAR LECHERO” EN RAFAELA

También estuvo en Todoláctea, el director nacional de Lechería, Arturo Videla, quien realizó algunos adelantos de lo que será el Plan GanAr Lechero. Al respecto, el funcionario remarcó que la decisión del ministro Julián Domínguez “es supervalorada y pensada por y para el sector ganadero, porque además tendrá un capítulo especial para la lechería”, contó en diálogo con ADN Rural.

Sin dar demasiadas precisiones, adelantó que en breve estará listo un programa para estimular e incrementar la producción de leche en los tambos, con un amplio financiamiento y capacitación para la mejora de la eficiencia. “El Estado respaldará llegando a la totalidad de los productores, Nn sólo con financiamiento formal bancario sino también con aportes no reintegrables hacia las provincias, que se convertirán en fondos rotatorios para apuntalar rápidamente al pequeño y mediano productor”.

Videla dijo que la lechería se puede acoplar al GanAr porque “los tamberos tienen toda la expertiz en la crianza de terneros y en estos momentos necesitamos que el ternero macho se convierta en más carne como lo pretende el plan ganadero”. Dijo que esta propuesta se presentará en Rafaela a principios de junio, durante el desarrollo del Simposio Lechero (virtual) de la Sociedad Rural de nuestra ciudad. “Creemos que este plan GanAr debe convertirse en una política de Estado, que trascienda funcionarios y Gobiernos, porque el sector lo necesita”, finalizó el director nacional.



LA PRODUCCIÓN LÁCTEA EN ARGENTINA

En 2021 se alcanzó la producción récord de 11.553 millones de litros de leche, que consolidó el crecimiento de la actividad cuyo anterior mejor registro histórico era de 2020 (11.113 millones de litros). En el mismo período, las ventas externas de lácteos alcanzaron un volumen de 395.686 toneladas, representando un crecimiento del 6% comparado con 2020; mientras que en términos de valor, significaron ingresos por un total de 1.342,2 millones de dólares, logrando una suba interanual del 18%.