Embanderar la ciudad en cada fecha patria es una tradición rafaelina

Cada vez que hay una fecha patria, la ciudad se embandera, se viste de celeste y blanca. Esa acción no solo nos recuerda una efeméride nacional, sino que también refuerza nuestro sentimiento patriótico al ver desplegada la bandera que nos representa a todo el pueblo argentino. Como era de esperarse el “25 de Mayo” no es la excepción, y en las arterias principales de la urbe podemos encontrar banderas por todos lados.

Las banderas se colocan unos días antes de la fecha y se mantienen hasta unos días después -sugerencia: revisar el estado de los mástiles en el perímetro de la Plaza 25 de Mayo porque varios de ellos están inclinados dando la impresión de que es un trabajo improvisado-. Cabe destacar que incluso durante la pandemia se continuó con esta tradición. No hay un manual de procedimiento para ello, pero ya es parte de las costumbres rafaelinas. Esta tarea está a cargo del personal de Servicios Públicos.

Y como siempre, el mástil mayor de la ciudad ubicado en el último cantero de bulevar Santa Fe, frente a la Jefatura de Policía, tiene la bandera más grande, aunque ayer aún no había sido colocada -estaba la "de todos los días" que tiene menor tamaño-.

Con respecto a los actos oficiales, los guiones están a cargo de las Secretarías de Educación y de Cultura, dependiendo de las fechas y la afinidad con cada área.

Anoche se llevó a cabo en el Cine Teatro Belgrano la Gala de la víspera de 25 de Mayo que organizó la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela. En el escenario brillaron la Banda Municipal de Música, la Orquesta Municipal de Tango y los Coros Municipales con su Agrupación Femenina y su Coro de Cámara. Además, la cantante Verónica Marchetti participó como cantante invitada junto a la Orquesta Municipal de Tango.



ACTO EN RAFAELA

En el marco de los festejos por el 212° Aniversario de la Revolución de Mayo, hoy a partir de las 9:00 efectuará el Te Deum en la Catedral San Rafaela mientras que el acto central está previsto para las 10:00, con la presencia del Intendente, Luis Castellano entre otras autoridades, en el Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano".

Finalmente, a las 14:00 comenzará el Festejo Patrio en el Espacio Verde Estanislao del Campo, con las actuaciones de Guille Ruiz Banda; Alberto Keller; Mistura; Clave Folk; Las 4 Cuerda y Ballets folklóricos. En caso de mal clima se realizará a las 16:00 en el Cine Teatro Belgrano.



EN LA PROVINCIA

El Presidente Provisional del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo Provincial, Rubén Pirola, presidirá los actos por el 25 de Mayo en la Provincia debido a la ausencia del gobernador, Omar Perotti, quien se encuentra de viaje en el exterior por diversas gestiones, entre ellas la firma de un crédito en Kuwait para financiar la primera etapa del acueducto biprovincial Santa Fe - Córdoba.

De acuerdo al programa, anoche estaba previsto que se desarrolle la Velada de Gala en el Teatro Municipal 1° de Mayo de la ciudad de Santa Fe con la actuación de la Orquesta Sinfónica Provincial.

En tanto, hoy a las 9:45 comenzará la actividad oficial en Casa de Gobierno con los saludos protocolares mientras que el acto central se desarrollará a las 10:30 en la Plaza 25 de Mayo y desde las 11:00 el Te Deum en la Catedral Metropolitana.

Por último, a las 19:00 se llevará a cabo el acto por el centenario del Museo Provincial de Bellas Artes "Rosa Galisteo de Rodríguez" ubicado en calle 4 de Enero 1552.



¿Y EL PRESIDENTE?

Según la agenda de Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández asistirá hoy a las 11:00, acompañado por su gabinete, al tradicional Tedeum que se celebra en la Catedral Metropolitana con motivo de la fecha patria del 25 de Mayo. En tanto que a partir de las 13.30: el Presidente compartirá un locro con trabajadores y trabajadoras de la economía popular en un club del municipio bonaerense de Florencio Varela.