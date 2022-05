Robo de herramienta eléctrica en ferretería

El viernes último, el dueño de un comercio dedicado al rubro ferretería de 48 años de edad, denunció en sede policial del Destacamento N° 9 de Rafaela, que se encontraba en su local llamado "El Milagro", de calle Aguado al 1600, y que en momentos en que la puerta de ingreso al local se encontraba cerrada pero sin llave por un descuido, se dirigió al baño del local.

Poco después, entre las 10:00 y 11:00 de la mañana, al regresar de la dependencia citada, notó que no estaba más en su lugar un maletín rotomartillo marca Skill modelo SDS Plus -valuado en aproximadamente $30.500-, y acto seguido observó que la puerta del local se encontraba abierta.

Hecha la denuncia en sede policial, tomó conocimiento de lo sucedido la fiscal de turno Dra. Fabiana Bertero, quien impartió medidas a seguir.



MENOR AUTOR

DEL ROBO DE MAIZ

Personal policial del Comando Radioeléctrico de Frontera, fue alertado por un vecino, quien se percató acerca de la presencia de extraños en cercanías de su sembrado de maíz.

Atento a ello se inició una saturación por la zona, divisándose en la cuneta, a personas, quienes, al advertir la presencia policial, emprendieron la huida por el maizal, no obstante ello lográndose dar con uno de ellos.

El joven fue identificado, contando con 15 años de edad, y procediéndose

al legal secuestro de un carro, y bolsas de arpillera con algunas con mazorcas de maíz (choclos) en su interior.

Intervino personal de la Agrupación Cuerpos de la ciudad de Frontera.



PERSONAS

IDENTIFICADAS

En la jornada de ayer, personal policial fue alertado que en un campo situado en zona rural de la localidad de Lehmann se encontrarían cuatro personas ajenas al lugar.

Al arribar allí divisaron a cuatro hombres mayores de edad procediendo a su identificación y posterior traslado a sede policial en estado de libertad notificándolos de la causa de "intromisión a campo ajeno".

Labor realizada por Comisaría N° 14 de Lehmann y Guardia Rural “Los Pumas” con asiento en la localidad de Bella Italia.