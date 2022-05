Con un buen nivel de ventas, la maquinaria agrícola tuvo un cuatrimestre positivo

El sector de la maquinaria agrícola atraviesa un presente promisorio a partir del nivel de ventas que registra desde comienzos de año. Hay varios factores que influyen para el actual escenario, pero sin dudas que los vaivenes de la macroeconomía, en este caso, juegan a favor. Empresarios del sector reconocen que el productor apuesta e invierte porque la moneda nacional carece de valor y nadie pretende “guardarse pesos”, con lo cual invertir es una opción válida. Más aún cuando el financiamiento proveniente de la banca pública y privada, sumados a las herramientas que cada compañía ofrece, resulta interesante para la concreción de operaciones.

La División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) publicó su informe mensual de patentamientos, contemplando el escenario para la maquinaria agrícola registrado en el mes de abril.

Según los datos difundidos, el cuarto mes del año cerró con un nuevo incremento interanual en la venta de cosechadoras, tractores y pulverizadoras. Así, el primer cuatrimestre terminó con un alza importante en la actividad.

Desde ACARA manifestaron que el mes pasado se comercializaron 585 unidades, lo que implica una suba interanual del 22,4% en comparación con abril de 2021, cuando se habían vendido 478. “En los acumulados, pasados los primeros cuatro meses del año, vemos que el mercado sigue tirando para arriba, con un crecimiento total del 17% sumando los tres rubros”, destacaron desde la Asociación.



EQUIPOS Y EMPRESAS

El segmento de tractores reportó en abril 469 unidades patentadas, con una suba interanual de +31,4% respecto a igual mes de 2021 (357 unidades) y un alza de +3,1% respecto a marzo pasado (455 unidades). Entre enero y abril se patentaron 1.719 tractores, con un crecimiento de +19,7% respecto a igual periodo de 2021 (1.436 unidades). John Deere lidera el ranking de marcas, con una participación de mercado de 32%, seguido por Pauny (20%), New Holland (15%) y Case IH (15%).

En abril, se patentaron 66 unidades, con un alza de +17,9% respecto a igual mes de 2021 (56 unidades) y una caída de -31,3% en relación a marzo (96 unidades). En el acumulado del año se patentaron 260 cosechadoras en el país entre enero y abril, con un crecimiento interanual de +30,7% respecto a igual periodo de 2021 (199 unidades). John Deere encabeza el ranking de marcas, con una cuota de mercado de 43%, seguida por Case IH (24%) y New Holland (19%).

En el segmento de pulverizadoras autopropulsadas se patentaron 50 unidades en abril, con una baja de -23,1% respecto a igual mes de 2021 (65 unidades) y una suba de +4,2% en relación a marzo (48 unidades). Entre enero y abril se patentaron 198 pulverizadoras en Argentina, con una caída de -2,0% respecto a respecto a igual periodo de 2021 (202 unidades). En el desagregado por marcas, ACARA ubica en los primeros lugares a Pla (36%), Metalfor (32%) y Caimán (18%).



LA CAFMA NO AFLOJA

Desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) se preparan para lo que será AgroActiva, la otra gran muestra del campo argentino (junto con Expoagro) donde las empresas del sector despliegan toda su artillería.

Sin embargo, uno de los temas que inquieta al sector está vinculado con la necesidad de diferencial “lo nacional de lo importado”. Al respecto, el presidente de la entidad explicó que “lo importado insume gran parte del cupo de financiación disponible” y, en este marco, insistió con la sanción de la Ley de Maquinaria Agrícola que identificará claramente la maquinaria agrícola de origen nacional y promoverá un tratamiento específico en materia crediticia para la producción local, que hoy representa el 90% de la mano de obra del sector y el 30% de la facturación total de la maquinaria agrícola”. Además, remarcó que en la norma que deberá abordarse en el Congreso, se contemplan herramientas para sustituir importaciones, la innovación tecnológica del sector y para la generación de empleo.