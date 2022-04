El problema de las malas ideas (De Portillo para Borgnino)

Luego del acuerdo con el FMI parecía que el país tenía domados a los dólares libres que habían comenzado a bajar, mientras se devaluaba el oficial en una dinámica de reducción de la brecha entre ambos. Todo a pesar que la inflación continuaba haciendo estragos en los bolsillos de la población. Esta inflación desbocada fue la que dio anuncio a una medida que despertó al dólar blue y los demás paralelos.

Dicha medida, anunciada con bombos y platillos, es otra de las malas ideas que tiene una conducción económica ideologizada y que busca medidas populares que son fáciles de entender pero que técnicamente fracasan, como la fallida ley de alquileres, donde decían que protegían al inquilino, pero desde estas líneas advertimos que lo que lograría era bajar la oferta de viviendas en alquiler -tal cual ocurrió-. Lo mismo con la prohibición de exportación de carnes, donde se esperaba que se vuelque la oferta de exportación a las carnicerías, desconociendo que el producto que se exporta es diferente al que el paladar argentino desea. Luego ambas medidas generaron las mismas consecuencias económicas, baja la oferta del producto y continúa empujando los precios al alza.

La nueva idea ahora de la conducción económica fue, adivinen, repartir dinero otra vez. Como si las anteriores oportunidades que lo aplicaron hubiesen salido bien. Cuando en pandemia se repartió el IFE, sumada a la reducción de ofertas de productos por los confinamientos nos llevaron un aumento del nivel de precios. Es de manual de introducción a la economía, más billetes, menos bienes producidos, aumento de precios. Pero luego se volvió a aplicar luego de las PASO y ahora se intenta lo mismo, mientras la inflación sube mes a mes, trimestre a trimestre. Lo único que podemos decir es que la repartija de dinero fue una promesa de campaña que se cumplió.

Este nuevo IFE o Bono para monotributistas y trabajadores informales se financiaría con un impuesto que todavía no está sancionado. Es decir emiten y reparten primero y luego van a buscar la fuente de financiamiento. Esto siempre que el Congreso lo apruebe, sino ya estará emitido el dinero, aunque sin su respaldo. El procedimiento, para que sea sano, debe ser al revés. Primero el recurso, luego el gasto. Sino es como si nos fuéramos de vacaciones financiándonos solo con la tarjeta de crédito y luego veríamos si la podemos pagar. Pero en este caso, el dueño de la maquinita imprime. Total si no está el recurso, lo recupera con la inflación que pagarán los mismos beneficiados. Por un lado te dan el bono y por otro te lo quitan con el aumento de precios generado por la emisión para dicho subsidio.

A esta conducción económica las únicas medidas que se les ocurre para reactivar la economía son siempre por el lado de la demanda y el único resultado que encuentra es el aumento de la inflación. En Atlético de Rafaela, cuando Portillo ataca por derecha y no consigue resultados porque la defensa contraria está bien armada ahí, el Yagui grita que cambien de frente y el pase es seguro para Borgnino que atacará por izquierda tratando de generar algo distinto. Como en el futbol, es necesario un cambio de frente, en economía también estamos esperando que el DT lo ordene.

La inflación del mes pasado fue del 6.7% y el temor pasa porque que se generen expectativas de ese valor cercano al 7% y que luego empujen los precios a un alza mayor por expectativas de índices más altos. Es decir, que influya en la formación de precios a futuro y de esa manera señale un escalón más alto hacia adelante. Todo esto sumado a paritarias cercanas al 50%, algunos gremios la superan, tasas de interés que suben y tarifas que comienzan a ajustarse y alimentar este espiral inflacionario en el que estamos inmersos.

La salida será nuevas ideas y un cambio de frente que despierten expectativas de una economía que mejore, y de esa forma, se irán cambiando los tremendos guarismos inflacionarios que muestran el síntoma de una economía enferma.



