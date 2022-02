El turismo y la necesidad de dar respuestas a un mundo cambiante

El turismo es uno de los sectores más dinámicos y que más modificaciones ha tenido en las últimas décadas, acelerado todo esto por los desafíos impuestos por el contexto sanitario de los últimos años, lo cual provocó la diversificación y adaptación de la actividad a las nuevas exigencias del mundo. Esta desafiante realidad torna imprescindible la profesionalización de los actores del turismo y la necesidad de articulación entre los sectores privados y públicos.

La formación profesional en turismo no implica solamente instruir a las personas para desempeñar algunos oficios propios de la actividad turística, sino más bien, verdaderos profesionales en Turismo con una visión estratégica para proponer desarrollos y hacer frente a los desafíos que se presentan en la actividad. Esta formación, necesariamente debe ir a la par de la constante actualización en temas coyunturales y nuevas dinámicas y formas de ver, sentir y pensar el turismo, en cuanto a la manera de vivir cada experiencia, sin importar en el lugar del mundo que estemos y por el motivo. De aquí surgen los nuevos campos y saberes de la profesión, intrínsecamente ligados al sector tecnológico, digital y de las innovaciones.

Dicho todo esto, en fundamental conocer que existe en nuestra ciudad una casa de altos estudios que ofrece la posibilidad de formarse para afrontar estos desafíos. Estamos hablando del Departamento Académico de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y su carrera de Licenciatura en Turismo, propuesta educativa que, con más de quince años de presencia, que vio formarse y egresar jóvenes rafaelinos y de la zona, muchos de los cuales hoy en día se encuentran trabajando en el país y el exterior, en cargos públicos y privados, con emprendimientos personales o como parte de grandes empresas multinacionales.

Formarse en el Turismo, implica no sólo saber armar un cronograma de viajes, recomendar agencias o destinos, sino que por el contrario es necesario desarrollar habilidades vinculadas a lo económico, lo social y cultural, lo ambiental, entre otros sectores y de allí la necesidad de formarse o elegir estudiar carreras oficiales, con validez nacional que permitan dar respuesta a las demandas actuales y anticiparse a las nuevas tendencias. Todo esto está presente en la carrera que se dicta en UCSE Rafaela, institución que brinda una formación interdisciplinaria, actualizada e innovadora, no sólo teórica sino práctica, que responde a altos estándares de calidad.