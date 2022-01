Confirmado: las clases en el Escuela de Policia de Rafaelase iniciará en la primera quincena de abril

Hasta el momento no había precisiones sobre la fecha de comienzo de su actividad en nuestra ciudad, aunque el proceso de selección de quienes, finalmente, accederán a la formación ya se puso en marcha.Vale recordar que a nivel provincial se inscribieron 11.932 aspirantes, de los cuales 7.146 son mujeres y 4.786 son hombres. De ese número 320 pertenecen al Departamento Castellanos.La Opinión dialogó con Cristián Bataglino, subsecretario de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad, quien brindó rica información sobre la Escuela de Rafaela, que será la tercera delegación que abrirá el Instituto de Seguridad Pública (organismo que brinda formación profesional para el personal policial, desde la incorporación hasta su retiro) en la provincia luego de las que ya se establecieron en las ciudades de Murphy y Reconquista y se unieron a los Institutos de Recreo y Rosario.El funcionario adelantó que la Escuela de nuestra ciudad tendrá un sistema innovador, contó sobre el avance de los trabajos que se ejecutan en el Autódromo y aseguró que de alcanzarse el convenio con el Tiro Federal permitirá triplicar el número de policías que se podrán “producir”. También dio detalles del camino que le queda por delante a los aspirantes.Sobre las características que tendrá la Escuela de Rafaela, adelantó que desde el Ministerio de Seguridad, “estamos armando un sistema innovador, que se llama post-pandemia, que está relacionado con el uso de los espacios, la circulación del aire y cuestiones vinculadas al movimiento de los alumnos, con condicionamientos por ser una Escuela de Policía, que están vinculados a un polígono de tiro, gimnasio, pileta, preparación física, que los aspirantes deben tener. A esto se agrega la parte intelectual y profesional, que se da en las aulas, para lo que se va a utilizar una plataforma, que es la que tiene el ISEP, que ante un situación de pandemia se transforma automáticamente en un sistema híbrido, presencial y virtual. Esto nos va a permitir que ante una emergencia o de presentarse alguna circunstancia que requiera restringir el acceso, tengamos todo preparado para no interrumpir la formación”.Respecto de las obras que se llevan adelante en el predio del Autódromo de Atlético Rafaela, donde comenzará a funcionar la Escuela hasta tener, en un futuro no muy lejano, su edificio propio en el Tiro Federal, reveló que “vienen muy bien los trabajos de acondicionamiento de aula, la instalación de una cocina y un espacio para la preparación física y todo estará listo para comenzar en el tiempo previsto”Respecto del acuerdo para contar con una hectárea de terreno en el Tiro Federal, reveló que “se está avanzando en los términos del acuerdo entre la institución y el Ministerio de Seguridad, y se mostró confiado en que se podrá formalizar un convenio legal. De contar con este espacio le vamos a dar un gran aprovechamiento porque de los 100 alumnos con que hoy podemos comenzar a formar en el Autódromo, este lugar nos permitirá duplicar y hasta triplicar esa capacidad si la demanda lo pide”.Sobre la etapa en la que se encuentra la selección, el funcionario reveló que: “ya se superó la primera instancia, la pre-médica, en base a la información aportada por los aspirantes y estamos comenzando con la instancia médica y ya observando meticulosamente si cumplen con las condiciones que se exigen. Estas evaluaciones se efectúan en Recreo y en Rosario, por lo que los aspirantes deben trasladarse hacia esas localidades. Está proyectando que, en los próximos años se pueda hacer en cada una de las delegaciones”.ISeP EN PRODUCCIÓN CONTINUA“De los que se inscribieron -amplió-, la estadística indica que solo entre un 15% y un 20 % van a superar la evaluaciones y serán aptos para ingresar a la fuerza, en función de los parámetros que se exige para ingresar a la fuerza. Hay que respetar límites de altura, de peso, fundamentalmente psicológicos, porque luego le vamos a dar, ni más ni menos, que un arma y entonces es clave que se demuestre tener equilibrio emocional. Es más, durante mi gestión, vamos a profundizar todavía más el aspecto psicológico”A pesar de la cantidad de evaluaciones, en función del alto número de inscriptos, que restan por hacerse, el funcionario aseguró: “llegamos bien para iniciar las clases en la primera quincena de abril. Esto es un mecanismo de relojería y está afinado luego de un montón de años que el ISEP viene trabajando en la formación de nuevos agentes y están todas las etapas muy medidas así que, con alguna pequeña diferencia de días van a arrancar Reconquista, Murphy, Rafaela, Recreo y Rosario. La intención, de todas maneras, es que arranquen todas juntas para que tengan una misma partida y una misma llegada en cuanto a tiempo”Una buena noticia para nuestra ciudad es que en poco meses más saldrá nuevos policías y otro grupo más, seguramente será destinado a la Unidad Regional V. En ese sentido recordó que la camada ingresante anterior “terminará su formación alrededor de mayo próximo. El ISeP es una máquina que produce continuamente en distintas etapas tanto Auxiliares en Seguridad como, en este caso que, dentro de poco, habrá técnicos y, obviamente, Licenciados en Seguridad. Hasta ahora se formaban menos policías de los que se jubilan y ese déficit de algún lado había que cubrirlo. En este sentido, nuestra política es nunca menos de los que se jubilan. El año pasado fueron 1.100/1.200 los que abandonaron la fuerza y nosotros estamos largando entre 1.200 y 1.500 y le estamos empatando".