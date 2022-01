“Es una hermosa actividad que requiere mucho entusiasmo y un gran esfuerzo”

El 2021 no podía haber terminado mejor para Juan José “Pipi” Felissia. Con su prestigiosa cabaña “La Magdalena” obtuvo importantes premios en un certamen internacional que convocó a ejemplares de primer nivel, mostrando la mejor cara de la lechería sudamericana. La “Copa Holstein” se desarrolló de manera virtual y contó con la participación de cabañeros argentinos, uruguayos, colombianos, peruanos y de tres Estados de Brasil, teniendo en cuenta que en el país carioca hay más de una asociación.

La Opinión dialogó con Felissia sobre las distinciones obtenidas que, sin dudas, exhibieron el potencial de Argentina. “Fue una muy buena idea participar porque es la única forma de mostrar lo que uno está hacienda. Seguramente haya cosas por corregir, pero siempre es bueno estar presentes porque también nos sirve y mucho como vidriera comercial”, comentó.

El reconocido criador cosechó importantes premios en las categorías de terneras y vaquillonas, que son el futuro de la raza. Primer puesto en Junior y Reservado Campeón “Solteras” (hembras no paridas) con NININ Sherry Epic Undenied. Por otra parte, en una de las categorías más competitivas y codiciadas por los criadores, como lo son las Vacas de 4 años y 5 años, “La Magdalena” logró el campeonato y subcampeonato respectivamente, con los ejemplares NININ Saltarina Atwood Silver y NININ Connie Shotle Dempsey.

Cabe destacar que cada asociación estuvo representada por productores inscriptos oficialmente en sus países, postulando lo mejor de su genética y mediante el envío de videos auditados de cada ejemplar en su categoría, un comité de expertos conformado por jurados internacionales de todo el continente, uno por cada asociación, procedieron al juzgamiento. “Es un trabajo muy grande preparar un animal para una competición de estas características porque estamos hablando de un proceso que requiere de la adaptación por parte de cada ejemplar a varias circunstancias”, explicó.



GRAN NIVEL

La Asociación de Criadores de Uruguay dio el puntapié inicial para llevar a cabo el certamen. Después de reuniones y contactos con entidades de países sudamericanos, la idea se vio plasmada finalmente.

Al ser consultado sobre el nivel en general, Felissia reconoció que “es muy bueno” y destacó las demás naciones, haciendo foco especialmente en Colombia y Brasil que, por una cuestión lógica, no compitieron con todos los ejemplares lecheros.

Hay una particularidad que el propio “Pipi” se encargó de destacar y remarcar: “una de las condiciones del evento era que el animal esté de bozal y presentado como una exposición”. Y, según contó, no todos pueden hacerlo teniendo en cuenta el proceso de adaptación que mencionada con anterioridad.



EL ORGULLO DE SER CABAÑERO

Ser productor y cabañero no es fácil. Se trata de una actividad a diario que requiere de mucho sacrificio y una constante inversión para contar con ejemplares de gran calidad genética. Y Felissia lo sabe. No es casual que “La Magdalena”, según los registros de la Sociedad Rural Argentina (único ente que posee estadísticas de más de 100 años), sea la más antigua del país en la cría del Holando.

“Hay que tener un entusiasmo y un amor único, pero también hay que estar predispuesto a invertir y a dedicar gran parte del tiempo a la actividad”, admitió. Y agregó: “todo aquel que sabe apreciar la hacienda sabe dónde encontrar calidad para su negocio”.

Por último, reflexionó: “es un esfuerzo muy grande porque cada día hay que producir más para diluir los costos fijos, cada día hay mayor escasez de mano de obra, también está el clima que últimamente no ayuda y las políticas argentinas erráticas, con una inflación que nos complica muchísimo. Realmente se hace cuesta arriba permanecer, pero uno tiene un capital en vacas con 85 años de selección y tampoco se puede terminar de un día para el otro”.