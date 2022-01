Martes inestable y caluroso

La ciudad vivió este martes otra jornada lluviosa, pasada por agua, desde el amanecer hasta entrada la tarde, prácticamente, con mucha humedad, casi extrema y mucho calor. Según el twitter Clima Rafaela fueron casi 27 los milímetros los registrados ayer en Rafaela, que sumado a los 40 del domingo y a los 9 del lunes redondean unos positivos 75 milímetros en las últimas 3 jornadas que vienen bien para el sector agropecuario y también para dejar atrás la ola de calor de la semana pasada, donde las temperaturas máximas superaron los 40ºC y la sensación térmica estuvo por encima de las 45º. En este marco, hay un cierto respiro en cuanto a las altas temperaturas, ya que la máxima fue de 27º C a la hora 18, justo cuando aparecieron los primeros rayos del sol, aunque los ambientes estuvieron bastante pesados precisamente, por la elevada humedad (92%) y la falta de vientos. No obstante, y a pesar del calor extremo, con varios días sin precipitaciones, las lluvias acumuladas en lo que va del mes de enero son de 184.4 milímetros, de acuerdo a lo especificado por el mencionado sitio informativo, un número importante teniendo en cuenta la gran sequía que sufrió la región y la provincia durante los últimos meses.

Mientras tanto, para este miércoles, el SMN adelantó que seguirán presentes las condiciones que se dieron en los últimos días, es decir de mucha inestabilidad y anuncios de tormentas y chaparrones. En este caso, la temperatura mínima sería de 19º y la máxima de 29. Además, el pronóstico extendido del organismo nacional anuncia para este jueves la llegada del buen tiempo y al parecer ya no habría más lluvias, al menos por varios días. Concretamente para mañana, se prevé que el cielo esté parcialmente nublado con una temperatura mínima de 21º y una máxima de 29.

No obstante, el viernes seguirá el buen tiempo, pero a partir de ese día el calor comenzará a hacerse sentir un poco más y habrá un poco más de amplitud térmica entre la mañana y la tarde. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 16º y la máxima de 30. Por último, para el fin de semana se esperan buenas condiciones meteorológicas y ascenso de temperatura, con mínimas que rondarán los 18º y máximas de 33, respectivamente tanto para sábado como para domingo.



RECOMENDACIONES

PARA DÍAS DE LLUVIA

Ante las lluvias que se registraron y que se anuncian para el transcurso de la semana en nuestra ciudad, la Municipalidad de Rafaela brinda a los vecinos y vecinas una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Es importante mantener desagües y canaletas destapadas, libre de hojas o cualquier elemento que las obstruya. Eliminar la basura de cualquier sitio en donde se encuentre acumulada, incluso, patios luz y azoteas. También se aconseja no dejar bolsas en los patios o vía pública para evitar la obstrucción de los canales de desagües. No se deben manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua. A la hora de circular en vehículo, hacerlo a baja velocidad, utilizando las luces de posición, y en caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella. Usar siempre cinturón de seguridad y extremar las medidas de seguridad al conducir. Cabe recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales. Si se traslada por la calle a pie, poner especial atención al momento de cruzar. Hacerlo por las esquinas asegurando el cruce antes de realizar lo. Tampoco tocar columnas de alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cable que hubiere en la vía pública. Ante cualquier emergencia, llamar a la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) al teléfono 105 y desde allí se derivarán los reclamos correspondientes a cada área.