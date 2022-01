Una agobiante tarde de sábado y la tormenta que dio vueltas sin llover

A pesar de la intensa ola de calor que se reinstaló desde el jueves, y de los pronósticos de lluvia para esta región en especial para viernes y sábado, al final el cambio de tiempo se dio ayer por la tarde con la rotación del viento y nada más, mientras en el sur de las provincias de Santa Fe y de Córdoba y el norte de Buenos Aires se desataron temporales con registros de hasta 300 milímetros.

En Rafaela, el viernes por la noche la temperatura era insoportable al aire libre y solo los ambientes climatizados ofrecían alivio. El sábado continuó de la misma manera con una temperatura que se acercó a los 40 grados y una sensación térmica que superó los 47°C!

En efecto, a las 16 horas de ayer el sitio Clima Rafaela daba cuenta de un registro de 38,7°C y una sensación térmica de 47,8°, en lo que fueron las marcas más altas de una jornada agobiante. Una hora después comenzaba a girar el viento y con eso el termómetro en descenso.

Como no podía faltar el clásico del verano, en distintos sectores de la ciudad los usuarios reportaban cortes de energía eléctrica y maldecían por las bajas de tensión y el impacto en los electrodomésticos. "Sino se queman, que es lo peor que puede ocurrir, también puede suceder que ya no funcionen como antes", se quejó un cliente de la EPE. En el centro de la ciudad se produjo un corte a las 14:29 que se extendió apenas cinco minutos, lo suficiente como para encender el malhumor de quienes dormían la siesta y se quedaron por minutos sin el aire acondicionado. En otros sectores no tuvieron tanta suerte y la falta de energía eléctrica se prolongó más tiempo. Las quejas en redes sociales así lo documentaron.

A las 18, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) indicaba, a través de su Estación del Aeródromo rafaelino, que la temperatura era de 30,2° y la ST de 35,4°, lo que descomprimía la situación mientras el cielo adquiría colores oscuros hacia el sur, donde una tormenta amenazaba con dejar caer mucha agua.

Ya en el inicio de la noche, el viento sureste era decididamente fresco. Y la temperatura se ubicó en los 24°C para que todos abran las ventanas y ventilen las viviendas en busca de refrescar ambientes, paredes y pisos para mejorar el descanso nocturno, después de un viernes por la noche extremadamente cálido.



TEMPORALES

En un contexto de alerta amarillo emitido por el SMN, un fuerte temporal afectó la zona central del país con lluvias abundantes, fuertes vientos y caída de granizo que dejaron ciudades con calles anegadas. En San Gregorio, ubicada al sur de la provincia de Santa Fe, distintos informes indicaban de precipitaciones de 300 milímetros y caída de árboles que afectaron distintas viviendas.

En tanto que en Rufino habían caído 85 mm hasta la medida mañana del sábado aunque continuaba lloviendo, con zonas céntricas y barrios con calles inundadas. En Villa Cañás y Teodelina fueron afectadas además de una persistente lluvia, por la caída de granizo en la tarde del viernes, según informó el portal Sur24.

En la provincia de Córdoba, las localidades de Jovita, Del Campillo, Laboulaye, General Levalle, La Carlota fueron las más perjudicadas por el fenómeno meteorológico según indicó el diario El Puntal de Río Cuarto. En el caso de Jovita, las lluvias iniciaron alrededor de las 22 horas del viernes y no cesaron hasta la mañana de este sábado, con una marca de 300 mm. Hubo anegamiento de calles, hogares a los que les ingresó agua debido a que los desagües colapsaron. Vecinos fueron evacuados y trasladados a un salón de una Iglesia de la localidad.