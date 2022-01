Según el psicólogo Cliff Arnall, el tercer lunes de enero es el día más triste del año. Este año 2022, el Blue Monday fue el 17 de enero.



¿Por qué es el Día más triste?

Después de los excesos navideños, muchas familias no se han recuperado, ni económica ni emocionalmente. Y los propósitos del nuevo año se antojan muy complicados.

Las personas a estas alturas ya se han dado cuenta de que las tan ansiadas metas que se habían propuesto para comenzar el año se les antojan imposibles o lejanas, llegando a una profunda decepción.

Por estos y otros motivos, el tercer lunes de enero se conoce como el "Blue Monday" o traducido al español "Lunes Triste".

Pero, ¿Cual es la historia de este "Día más triste del año"?

El origen del Día más triste del año se retrotrae a 2005 cuando el psicólogo Cliff Arnall trabajó en una fórmula para determinar cuál era el peor día del año, con motivo de una campaña publicitaria para la agencia de viajes Sky Travel.

Al final concluyó que el día más deprimente del año sería el tercer lunes de enero, dado los excesos navideños, la frustración por no poder realizar los propósitos de año nuevo y también por la falta de motivación. Aplica una serie de fórmulas que han sido muy criticadas.



¿Tiene base el Blue Monday?

El resultado es muy cuestionado, pero de lo que no hay duda es que el Blue Monday o Lunes Triste es un hecho cada año. Las redes sociales se llenan de mensajes de ánimo para pasar este "día tan deprimente" e incluso los medios de comunicación se hacen eco y algunas marcas aprovechan el tirón de este día para ofrecer descuentos para levantar el ánimo de los consumidores.

Si te identificas, compartelo en redes con la etiqueta #bluemonday, #lunestriste #diamastriste, y recuerda: si la vida te da un limón, ¡haz limonada!