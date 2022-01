Autoconvocados reclaman sacar las retenciones

La Asociación Argentina de Productores Autoconvocados (AAPA) reclamó la “inmediata” eliminación de las retenciones, ante el contexto de sequía que sufre gran parte del país y que ha derivado en fuertes pérdidas para la producción y para la economía.

“Conocidas las primeras cifras de las consecuencias que dejará la sequía, evento climático que afecta de manera dramática al productor y, consecuentemente, al Estado, vemos que no se soluciona ampliando solamente el fondo de emergencia agropecuaria”, mencionó la AAPA.

Vale remarcar que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, prometió durante una visita a Santa Fe y a Entre Ríos la actualización del fondo de emergencia, como una “solución concreta” del Gobierno nacional para los productores.

“¡No queremos subsidios! Reclamamos la eliminación inmediata de los derechos de exportación, los cuales se encuentran vencidos y se cobran de manera inconstitucional desde el 1° de enero, como también la unificación del tipo de cambio”, manifestó la AAPA.

Y concluyó: “Es necesario que se articulen los medios para que se trabaje en una reforma impositiva en la que el Estado recauda sobre las ganancias y no sobre el bruto producido. Claramente, una campaña como esta deja en el camino a miles de productores, sobre todo a los pequeños, que no tienen el respaldo suficiente para enfrentar esta situación dramática”.