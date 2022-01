Imputado y en libertad, quien amenazó a Perotti

Un hombre de 31 años cuyas iniciales son ARJV fue imputado ayer por haber amenazado al gobernador de la provincia a través de un video, no obstante seguirá ahora en libertad ya que se le impusieron normas de conducta alternativas a la prisión preventiva.

La atribución delictiva fue realizada por el fiscal Manuel Cecchini en una audiencia llevada a cabo ayer por la mañana ante el juez José Luis García Troiano en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Cecchini le atribuyó al imputado la autoría de los delitos de amenazas calificadas (por el uso de armas), intimidación pública, resistencia a la autoridad y violación de domicilio.

En función de lo resuelto en la audiencia, al imputado se le impusieron normas de conducta alternativas a la prisión preventiva: deberá fijar domicilio; presentarse cada 30 días en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Santa Fe; y se le impuso una prohibición absoluta y total de tener y portar armas de fuego.

Cabe destacar que el hombre se desempeña en el Servicio de Emergencias Médicas SIES 107 de Santa Fe.



EN SU CASA

En la audiencia de ayer por la mañana, el fiscal brindó precisiones acerca de los hechos investigados.

Señaló que “en un video que se viralizó por redes sociales y que luego reprodujeron los medios masivos de comunicación, el imputado aparece vestido con lo que parece ser un chaleco antibalas y exhibe un arma de fuego tipo revólver” de forma desafiante.

“En la filmación se puede ver que el imputado carga el arma de fuego, mientras afirma: ‘Si no me pagan el bono de 20 lucas se pudre todo. Lo voy a tener que ir a buscar a Perotti’”, recordó el fiscal.

Cecchini también puntualizó que “si bien el video comenzó a circular a partir del lunes de esta semana, habría sido grabado en los últimos días de diciembre del año pasado en la casa en la que vive el imputado en la zona oeste de la ciudad [de Santa Fe]”.

En tal sentido agregó que “la filmación habría sido hecha junto con al menos una persona más, cuya identidad aún se desconoce”.

El fiscal indicó que “se realizaron requisas en cuatro viviendas –incluida la del imputado– y el arma no fue encontrada”. No obstante, aclaró que “sí se le secuestró el teléfono celular, el cual fue remitido para ser peritado”.



EN MOTO

“El otro ilícito que se le atribuye al imputado es haber eludido al personal policial que lo quería detener”, explicó el fiscal Cecchini.

“Alrededor de las 18:35 del lunes, condujo una moto e hizo caso omiso a la orden policial de alto de personal de la Agencia Investigación Criminal (AIC) que le requirió que frenara su marcha”, agregó.

“Sin embargo, pudo ser detenido en una vivienda a la que ingresó sin la autorización de su moradores, ubicada en calle Padre Rosso a 30 metros de calle Liberación” de la capital provincial.