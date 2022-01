Gabriel Deck firmó su regreso al Real Madrid

Gabriel Deck fue presentado ayer como jugador del Real Madrid, luego de su frustrado paso por Oklahoma City Thunder. De esa manera, el santiagueño, que ya superó la revisión médica, regresa al club donde brilló en el básquetbol europeo antes de dar el salto a la NBA a mediados de 2021.

Deck, ex jugador de Quimsa y San Lorenzo en la Liga Nacional, firmó un contrato con el club blanco por lo que resta de la actual temporada y dos campañas más, de acuerdo a lo que informó la entidad en un comunicado oficial. Así Deck quedará vinculado al equipo que dirige Pablo Laso hasta junio de 2024. Sin embargo, la prensa española destacó que el contrato del argentino tiene una cláusula de salida hacia la NBA.

"He vivido muchísimos momentos muy lindos y eso me ha llevado a tomar la decisión de volver. Es una sensación muy linda en todo el tiempo que estuve y creo que todo eso me ha llevado a tomar la decisión de estar aquí de vuelta. También en forma de agradecimiento al club que me ha dado tanto", remarcó Deck en un video publicado por su nuevo equipo.

En abril de 2021, Deck dejó el Real Madrid para incorporarse a Oklahoma, con un contrato que incluía los diez partidos que restaban de la temporada regular de la NBA y tres campañas más. Con el dinero del primer año del vínculo (unos 3,8 millones de dólares), el argentino se hizo cargo de la cláusula de salida del Real Madrid (unos dos millones de euros, de los cuales Oklahoma pagó 650.000) y, en virtud de la buena imagen que dejó en esos primeros diez encuentros, parecía que su apuesta había sido muy exitosa.Sin embargo, todo cambió a partir del inicio de la campaña 2021/2022.

Allí el santiagueño comenzó a perder terreno en la rotación y casi no contaba para el entrenador Mark Daigneault. En ese contexto, y cuando se acercaba la fecha de garantizar su contrato, Oklahoma optó por prescindir de sus servicios los primeros días de enero. De esa manera, el alero de la Selección Argentina quedó como agente libre y firmó su regreso al club en el que dejó un gran recuerdo, más allá de la salida desprolija antes del cierre de la temporada pasada.