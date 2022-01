Se pidió justicia por la muerte de Nisman

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) reforzó su pedido de justicia por la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, al cumplirse siete años del hallazgo de su cuerpo con un disparo en la cabeza, hecho que sigue sin resolución.

A través de un video institucional que fue publicado en la cuenta oficial de Twitter de la DAIA, el titular de la organización, Jorge Knoblovits, recordó el hecho y afirmó: "Alberto Nisman no se suicidó".

"Siete años exigiendo el esclarecimiento de su asesinato. Siete años exigiendo justicia", es la frase que se puede leer en la introducción del video, donde se compilan imágenes de Nisman, mientras Knoblovits se refiere al caso y expone la postura de la DAIA.

"Estuve con Alberto Nisman tres días antes de su muerte. Alberto Nisman no era un suicida. Alberto Nisman era un investigador entusiasta. Alberto Nisman no se suicidó", aseguró el presidente de la entidad.

Y señaló: "Una hoja más en blanco, como en blanco está hace 30 años la investigación por el atentado a la Embajada de Israel, como en blanco está hace casi 28 años el atentado contra el edificio comunitario de la Ciudad de Buenos Aires y como hace 7 años en blanco está la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman".

El 18 de enero de 2015, el fiscal a cargo de la causa que investigaba el atentado contra la AMIA apareció muerto en su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza.

El hallazgo del cuerpo de Nisman se dio cuatro días después de que el fiscal presentara una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su Gobierno por el presunto intento de encubrimiento del atentado a través de la firma del Memorándum con Irán.

Nisman se disponía a asistir al Congreso el lunes 19 de enero para exponer sobre la denuncia que había presentado contra la por entonces jefa de Estado y su canciller, Héctor Timerman, entre otros acusados.

La muerte del hasta entonces responsable de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA es investigada como "homicidio" por el juez federal Julián Ercolini.

El único procesado por la muerte del fiscal es el técnico informático Diego Lagomarsino, quien reconoció haberle prestado la pistola Bersa calibre 22 de la que salió el disparo y señaló que Nisman se la había pedido para protegerse porque tenía miedo por su vida y la de sus hijas y que desconfiaba de su custodia.

El 7 de octubre de 2021, el Tribunal Oral Federal N° 8 resolvió por unanimidad sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros procesados por la denuncia que había presentado Nisman, tras considerar que "el Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito".