Las exportaciones de carne vacuna vienen de capa caída en el final del año

Las exportaciones de carne vacuna se contrajeron durante octubre de 2021, tanto en la comparación con septiembre como en la comparación interanual. En tanto, se sostuvieron 14,1% por encima del piso que forzó el gobierno nacional durante junio y julio.

En el décimo mes del año se enviaron al exterior 41.700 tn pp de carne vacuna. En relación a septiembre se observó una caída de 25,1% y respecto a octubre de 2020 la contracción fue de 30,9%. Como los embarques a China cayeron a menor ritmo que el total general, durante octubre pasado su participación se recuperó de forma significativa, llegando a 72,8% del total.

La facturación por exportaciones de carne vacuna fue de 241,2 millones de dólares en octubre, es decir 23,9% menor que en el mes anterior. La recuperación del precio promedio declarado moderó muy parcialmente el impacto de la baja del volumen exportado (+2,2% vs. -25,1%). En la comparación interanual, los ingresos disminuyeron sólo 0,8%, debido a que el rebote del precio promedio declarado compensó casi plenamente la caída de la cantidad de carne vacuna exportada (+46,6% vs. -30,9%).

El precio promedio declarado por los frigoríficos exportadores llegó a 5.786 dólares por tn pp en octubre de 2021, lo que arrojó una mejora de 46,6% interanual.

Los embarques de carne vacuna dirigidos a China totalizaron 30.300 tn pp en el décimo mes del año (-38,5% anual). Esto implica que de cada 10 kilos exportados, 7,3 kilos se dirigieron a China (un año atrás equivalieron a 81,8%). En lo que respecta al precio promedio declarado en las ventas a China, en octubre se registró una suba de 36% anual, con lo cual se ubicó en 4.714 dólares por tn pp. Las ventas a China generaron ingresos por 142,9 millones de dólares (-16,4%).



EL ACUMULADO

En enero-octubre de 2021, las exportaciones de carne vacuna totalizaron 479.900 tn pp (674.800 tn r/c/h equivalentes). En la comparación interanual el volumen exportado disminuyó 4,3% (-21.400 tn pp). Medidas en toneladas r/c/h equivalentes resultaron 8,4% inferiores a las de enero-octubre de 2020 (-61.700 tn r/c/h). Del total, 83,6% correspondió a cortes congelados y sólo 16,4% a cortes enfriados.

La facturaron por exportaciones se mantuvo en 2.264,3 millones de dólares en los primeros diez meses del año. El menor volumen exportado fue totalmente compensado por la suba del precio promedio declarado (+9,3% anual; 3.356 dólares por tn r/c/h). Al medirlo en toneladas peso producto, el precio promedio subió 4,6% anual y se ubicó en 4.718 dólares.

Las exportaciones a China sumaron 356.500 tn pp en enero-octubre de 2021 (74,3% del total) y generaron ingresos por 1.352,6 millones de dólares. El volumen disminuyó 3,8% anual y la facturación cayó 3,2% anual. Producto de los controles oficiales aplicados a lo largo de 2021, el precio promedio declarado subió de forma apreciable. De este modo, llegó a 3.794 dólares por tn pp en los primeros diez meses del año y quedó ya 0,7% por encima del promedio correspondiente a enero-octubre de 2020.



ABREN CUPO PARA EXPORTAR A EE. UU.

El Ministerio de Agricultura dispuso la apertura del cupo de exportaciones de 20.000 toneladas de carne bovina a los Estados Unidos para 2022 y estableció sus criterios de distribución, a través de la resolución 266/2021 publicada a comienzos de semana en el Boletín Oficial.

El cupo de exportación, establecido desde 2018, determina el envío de 20.000 toneladas de carne vacuna deshuesada, fresca, enfriada o congelada a los Estados Unidos, adoptando un régimen similar a la Cuota Hilton establecido para Europa.

Desde este ciclo comercial, el esquema adoptará una serie de modificaciones, a partir de la resolución 281/2020 de diciembre del año pasado. En ese entonces, la cartera decidió reemplazar el criterio “primero llegado, primero servido” que se venía aplicando por “no resultar óptimo cuando existe una alta demanda por exportaciones hacia un destino determinado” y por dejar muchos exportadores sin poder participar.

Por lo tanto, para garantizar la “eficiencia y equidad” se tendrá en cuenta en la distribución para el año próximo para aquellos que ya hayan participado en la cuota tres parámetros: el valor promedio y el valor total de exportaciones a todos los destinos (excepto el cupo de Estados Unidos), y el valor promedio de exportación dentro del cupo hacia ese país.

Para ello, se tomarán tres periodos consecutivos para la evaluación del desempeño exportador de cada postulante.

Por otro lado, se dispuso sumar una tercera categoría a los dos grupos de beneficiarios de la preferencia arancelaria otorgada por Estados Unidos (las plantas frigoríficas y los grupos de productores, agrupados en proyectos conjuntos) con el objetivo de lograr una “igualdad de acceso” y “desalentar comportamientos monopolísticos que desplacen a las unidades productoras y exportadoras más pequeñas”. Esta categoría será destinada hacia los postulantes nuevos con interés en exportar que no hayan participado en los últimos dos ciclos comerciales de las exportaciones a Estados Unidos.

Para la categoría Industria (frigoríficos) se destinarán hasta un 90% del cupo de 20.000 toneladas, y para la categoría Proyector Conjuntos se asignará hasta un 5%, mientras que para los postulantes nuevos el restante 5%. Dentro de ese 5% destinado a nuevos participantes, se atenderá hasta un 90% para los postulantes nuevos de la categoría Industria, y el restante 10% para atender solicitudes de proyectos nuevos.

Según el Ministerio, el régimen estará vigente inicialmente por tres años. Los interesados podrán inscribirse hasta el 23 de diciembre a través del envío de una solicitud ante el Ministerio en la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) disponible en www.tramitesadistancia.gob.ar, debiendo cumplimentar con los diversos requisitos de documentación.