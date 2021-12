Califican "de avanzada" a la ordenanza de fitosanitarios

Los medios nacionales y principales referentes, no sólo del sector productivo sino de la sociedad en general, dan cuenta del gran logro alcanzado con la flamante ordenanza sobre la regulación en la aplicación de fitosanitarios en Rafaela, con probable réplica en las poblaciones de la región. “Se trata de una normativa moderna, consensuada y lógica en el marco de las Buenas Prácticas para poder producir, no solamente para nosotros, sino para alimentar al mundo”, así de contundente fue la exposición que realizó Radio Rivadavia a través de la voz de la especialista y reconocida periodista Jorgelina Traut.

Destacan especialmente la inclusión de fitosanitarios de origen biológico, que representan una innovadora mirada hacia la producción sustentable de la mano de los últimos avances en materia tecnológica y que sin dudas son cimientos básicos para posibles producciones agroecológicas. Según afirma Carlos Becco de la señal televisiva TN “Gracias a la revolución digital del agro y la tecnología podremos mejorar la precisión de las pulverizaciones” y destaca “si a ello le sumamos el renovado foco en el desarrollo de productos biológicos podemos mirar con optimismo el futuro desde una perspectiva ambiental”. Sin dudas esta visión de gran parte de la política rafaelina se mantiene a tono con el reconocido capital innovador de esta ciudad verde y con el perfil delimitador de las urbes del mañana. En este sentido la ordenanza pronta a implementarse una vez que el ejecutivo de la ciudad dé segura rúbrica, ofrece una original visión no centrando su esencia en los metros, aunque sí los destaca, sino en qué se hace dentro de esas áreas.

Los medios y especialistas en la materia resaltan el hecho de que se parta de una línea de productos biológicos desde los primeros cincuenta metros posteriores a una ambiciosa barrera forestal, lo que lleva a recuperar setecientas hectáreas hasta hoy libradas al abandono por ser improductivas en la derogada disposición que dejaba 200 metros contiguos a los límites urbanos sin producir. Lugares para generación de alimañas, aguantadero de la delincuencia y basurales puntuales a cielo abierto, por el accionar de inescrupulosos habitantes que tiran sus residuos fuera de los sectores asignados por el municipio.

Al respecto afirma Traut que se sancionó “una ley mucho más cercana a la realidad productiva y lejos de esas iniciativas exageradas que dejaban miles de hectáreas improductivas por poner restricciones”, y concluye reforzando sus conceptos “se sancionó en el Concejo Deliberante de Rafaela un proyecto que permite la utilización de fitosanitarios de origen biológicos y fertilizantes a 50 metros después del área de prohibición absoluta”, una verdadera apuesta al mañana ecoproductivo de la mano de la precisión científica de instituciones como INTA y SENASA.

“Es un proyecto de avanzada porque se dio con mucho debate y porque tiene muchas aristas más allá de los límites físicos y de las prohibiciones” afirma Carola Urdangarín en el horario central de la primera tarde de la señal nacional AM 550 Radio Colonia. Con la moderna ordenanza el recupero de estos 150 metros en una extensa línea de 45 kilómetros que bordea a la ciudad, permitirá enriquecer un periurbano de tierras de máxima calidad para proyectos extensivos innovadores, más otros de uso de precisión en el caso de huertas o cadenas agroecológicas periurbanas. Todas estas virtudes son fruto de una normativa que gozará de una vida útil más allá de la temporalidad acotada ya que se orienta decididamente a los avances a escala que el saber científico entrega cada día.

El programa de AM Agrolink Radio con la conducción de Pablo Losada destaca también que esta reciente ordenanza sancionada será el caso testigo y modelo a imitar para otros distritos “Propone una mirada al mediano plazo del cambiar la forma de producir en función de la tecnología que esté o no disponible en la Argentina. Felicitaciones por dar este debate que es el modelo de debate que deberá empezar a darse en todo el país pensando en todos, que sea integral y del que participen también, además de la dirigencia política, el sector productivo aportando lo que tiene, controlando y dejándose controlar” sentenció la señal radial nacional.

Una vez más Rafaela logra dar un paso adelante de innovación, en esta oportunidad desde el sector agropecuario y los sistemas de trabajo conjunto entre Estado y Privados, de la mano de una ordenanza sobre la regulación de fitosanitarios con una mirada de avanzada siendo el distrito del interior que, al decir de los idóneos saberes, logrará marcar un nuevo modelo de legislación a copiar por otras jurisdicciones. El “expertice” de la moderna Rafaela, luego de casi veinte años de trabajo conjunto y armonioso entre ciudad y campo, permitirá consolidar su posicionamiento como la ciudad que se destaca como el ejemplo a imitar, ahora también desde sus bordes periurbanos y hasta los límites de su distrito.