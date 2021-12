Rosario: cuatro crímenes en las últimas 48 horas

ROSARIO, 5 (NA). - Un hombre y una mujer fueron hallados ayer, asesinados a balazos en un descampado de la zona noroeste de la ciudad de Rosario.El macabro hallazgo se produjo cerca del mediodía en inmediaciones del cruce de la colectora de Circunvalación y el pasaje Suárez.Efectivos de la Policía local encontraron los cuerpos de dos personas de entre 35 y 40 años que presentaban signos de haber recibido varios impactos de bala.En el caso tomó intervención el fiscal Gastón Ávila, quien se dirigió al lugar.Voceros de la fiscalía indicaron al portal del diario La Capital que las sospechas apuntan a que los cuerpos habrían sido arrojados en el descampado, luego que las víctimas fueran acribilladas en otro sitio.En la ciudad de Rosario, en lo que va del año 2021 ya murieron asesinadas 222 personas.El hecho es el segundo doble crimen cometido en los últimos cinco días en la importante urbe santafesina, ya que el pasado 29 de noviembre dos hombres fueron acribillados.En tanto, un hombre de 50 años y una mujer de 42 fueron asesinados en menos de una hora en diferentes barrios de la ciudad de Rosario, que no logra contener el espiral ascendente de violencia.Unos de los crímenes ocurrió este viernes alrededor de las 17:30 en el pasaje 529 y Salvá, en la zona sur rosarina, en donde el hombre de 50 años fue asesinado a balazos dentro de un auto. La víctima recibió los disparos por la espalda desde el asiento trasero del vehículo que conducía: en el interior del auto personal del Gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encontró al menos tres vainas servidas.Los investigadores sospechan que el tirador no estaba solo, sino acompañado por otra persona que iba en el asiento del acompañante ya que esa puerta estaba abierta cuando arribaron los policías a la escena del crimen.Los investigadores descartaban por el momento la hipótesis de un robo, ya que la víctima tenía en su poder una billetera con 10 mil pesos y un celular.Según trascendió en la prensa local, el caso también quedó a cargo del fiscal de Homicidios Gastón Ávila, quien ordenó que se recogieran rastros, se tomara declaración a los testigos y que se relevaran las cámaras de seguridad de la zona.En cuanto al cuarto homicidio ocurrió en el barrio Santa Lucía, apenas pasadas las 18:00 del viernes. En este caso, la víctima resultó ser una mujer de 42 años que recibió un disparo en la cabeza mientras limpiaba una casa a la que se habría estado por mudar en los próximos días.La víctima fue identificada como Carolina Godoy, y hasta el momento se desconocían los motivos del ataque. Se supo que fueron dos personas que llegaron a la casa en la que estaba la mujer y tras preguntarle su nombre, le dispararon a sangre fría.El crimen quedó a cargo también del fiscal Gastón Ávila, quien ordenó a la Policía Científica que lleve adelante las tareas investigativas.De acuerdo a los medios locales, con estos dos casos ascendió a 222 el número de víctimas fatales en hechos de inseguridad o violencia en el departamento santafesino, que desde hace varios años no logra controlar la situación.