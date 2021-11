Festejos por los 100 años de la fábrica de manteca Las Colonias

Por Fernando Algaba



El viernes se celebraron 100 años de la fundación de la fábrica de manteca rafaelina Las Colonias, perteneciente a la River Plate Dairy Co, en un encuentro social que se llevó a cabo en la La Victorian Casona del barrio Belgrano. Este evento fue organizado por familiares de quien fuera el creador del conglomerado de empresas lácteas que reunía la River Plate Dairy Co, entre ellas Las Colonias de esta ciudad, Henry Reynolds.

A raíz de notas publicadas en La Opinión sobre Henry Reynolds allá por 2012, se generó un interés por parte de componentes de la familia de rescatar parte de su historia, desembocando en la idea de celebrar el centenario de Las Colonias.

Por dicho motivo en el encuentro organizado para tal fin fueron convocados historiadores, periodistas, descendientes de la familia fundadora y de empleados de la fábrica Las Colonias, entre otros. En el coqueto espacio que cuenta con un amplio parque estuvieron presentes Guillermo Reynolds y Inés Reynolds, quienes forman parte de la genealogía del fundador y llegaron especialmente desde Buenos Aires para compartir un momento de evocación.

Pese al calor, el clima acompañó favorablemente al evento, disfrutando un excelente agasajo a todos los presentes, que incluyó la torta de cumpleaños y una plaqueta recordatoria entregada a los propietarios del lugar “en conmemoración al Centenario (1921-2021) de la inauguración de Las Colonias, fábrica de lácteos. 120° (1901-2021) de la fundación de The River Plate Dairy Co Ltd (la River o la Dairyco). En homenaje a sus ex empleados, directivos y a su fundador Henry C. Reynolds, sus descendientes y familiares”, 26 de noviembre de 2021. Agregándoles a esto souvenirs consistentes en pequeños tachos de leche.

El marco fue propicio para recordar anécdotas, aportar información y plantear nuevos interrogantes para seguir averiguando de esta historia que todavía tiene mucho para dar.

La fábrica de manteca Las Colonias comenzó a funcionar en noviembre de 1921 hasta su cierre en la década del 60. Gran cantidad de rafaelinos trabajaron allí y es una historia que todavía sigue estando presente en gran parte de los rafaelinos.

La Victorian Casona, una antigua construcción ubicada sobre calle Las Colonias -actualmente es utilizada para eventos-, formó parte del complejo industrial de Las Colonias y hoy es patrimonio histórico de Rafaela, conservándose en forma intacta durante 100 años. Además, los propietarios desarrollan por estos días un proceso para recuperar el ingreso desde el norte, esto es por avenida Brasil, donde se destaca un portón de hierro.

El encuentro generó grandes satisfacciones entre los presentes al poder brindarse la participación de todos y pasar prácticamente un día de campo en un lugar histórico, coincidiendo que en ese momento también se estaba “haciendo historia”.