OMS advierte que "la pandemia no terminó"

GINEBRA, Suiza, 26 (NA). - Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reiteró que a pesar de que las vacunas contra el Covid demostraron eficacia a la hora de salvar vidas, "la pandemia no terminó".

"En muchos países y comunidades, nos preocupa la falsa sensación de seguridad por la idea de que las vacunas han acabado con la pandemia y que las personas vacunadas no necesitan tomar ninguna otra precaución", señaló el funcionario durante una sesión informativa celebrada en Ginebra.

Así, recalcó que los fármacos anticovid hasta ahora existentes "no impiden totalmente la transmisión" del virus y afirmó que "con la llegada de la variante delta la capacidad de las vacunas para reducir la propagación de la enfermedad cayó de 60 % a 40%".

Además, llamó a recordar que las personas inmunizadas tienen que seguir cumpliendo las medidas anticovid. "Eso significa llevar una mascarilla, mantener la distancia, evitar las aglomeraciones y reunirse con otras personas al aire libre, si se puede, o en un espacio bien ventilado si es bajo techo", dijo.

El jefe del ente internacional remarcó que más del 60 % de todos los nuevos casos registrados la semana pasada en el orden mundial corresponden a Europa.

En vista de ello, Adhanom Ghebreysus acentuó que el viejo continente es "de nuevo el epicentro de la pandemia", aunque sin dejar de alertar que ningún país o región "está fuera de peligro".

Mientras tanto, los datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades confirman las palabras del director general de la OMS.

Así, del 16 al 23 de noviembre se registraron 1.812.678 nuevos casos y 13.621 personas murieron por causa de la enfermedad.