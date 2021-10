Aumento salarial para el personal policial

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, anunció el aumento en el monto mensual de la Tarjeta Alimentaria para el Personal Policial Operativo, que desde octubre es de $5.724 pesos por mes para los más de 14 mil agentes que realizan tareas operacionales, lo que suma una inversión de más de 77 millones de pesos por mes. Esta tarjeta, creada mediante el Decreto N° 1.168 de 2020, asiste económicamente, de manera directa y complementaria al personal policial que cumple de manera efectiva tareas operacionales de prevención, investigación y de control policial. Los fondos están destinados a que el personal policial pueda realizar compras de productos alimenticios, de forma renovable mes a mes, por medio de una tarjeta magnética en los comercios adheridos y mediante la modalidad débito automático.

Junto a esto, la cartera de Seguridad provincial también informó que con los sueldos de octubre, a pagarse los primeros días de noviembre, el personal de la Policía de la provincia de Santa Fe percibirá un incremento salarial. Es decir que, desde noviembre, el salario para un ingresante a la policía, es decir un suboficial con tareas operacionales, asciende a un monto bruto de $87.200 pesos.



NUEVOS BENEFICIOS

PARA LA POLICÍA

Sumado a lo anterior, el Ministerio de Seguridad también informó la firma de diferentes decretos durante este año, para contribuir al bienestar del personal policial de la provincia.

Por Decreto N° 205 del corriente año, se otorgó la Asignación Extraordinaria por Escolaridad, con un monto de $ 5.000 por cada hijo en edad escolar, que beneficia a 10.113 agentes. Esta asignación representa una inversión de más de $50 millones por parte del gobierno provincial. Además, este año también se otorgó una suma de $16.500 para cada agente destinado a la reposición de uniformes, que significa una inversión de $ 352 millones de la provincia.

Finalmente, este año también se concretaron los Concursos de Ascenso Policial pendientes del año 2018 de la jerarquía de Director General. También están en proceso los ascensos del año 2019 (segundo tramo); y los del año 2020 para todos los grados con más de 4.000 vacantes.



PALABRAS DEL

MINISTRO LAGNA

En el marco de su visita este sábado a Venado Tuerto para encabezar el acto de inauguración de una nueva base de la Policía de Seguridad Vial, el ministro de Seguridad Jorge Lagna destacó que, "Todos le reclamamos a la policía que sea como la de Noruega y tenían sueldos de un policía de África", expresó según recogió el portal Sur24.com.ar.

“Venimos subiendo muchísimo la remuneración de la policía -continuó-, aunque seguimos perdiendo contra la inflación, pero hoy un policía no gana menos de 75 mil pesos [...] Tenemos la firme decisión política de capacitar a la policía pero hay que pagarles mejor”, enfatizó.

Asimismo, Lagna también reconoció que “hay una situación que vienen desde hace años, no sólo desde la gestión socialista, que es una conformación de la Policía con personas que venían del norte santafesino, quienes, por una cuestión económica se unían a la fuerza. Pero las personas de Venado Tuerto y la región, Rafaela, Reconquista, no querían ser policías. Eso nos conlleva a [...] tener que trabajar en malas condiciones. Esto lo vamos a revertir con las escuelas regionales, pero esa solución llegará a mediano plazo, mientras tanto es una realidad que atenta contra el buen trabajo policial”.