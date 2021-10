AMSAFE intimará al gobierno

El último miércoles, AMSAFE realizó una masiva concentración y acto frente al Ministerio de Educación de Santa Fe. De este modo comenzó la primera jornada del paro de 48 horas definido para esta semana por la Asamblea Provincial de AMSAFE, que –aseguró el gremio– se desarrolló “con total acatamiento”.

En tanto, en el día de ayer se realizó la segunda jornada consecutiva de paro y desde el gremio afirmaron que intimarán al gobierno para convocar a reunión paritaria el próximo lunes. Ante esta situación, la secretaria general de CTERA y de AMSAFE, Sonia Alesso, dijo que el gobierno de Santa Fe debe convocar a la continuidad de la paritaria y afirmó: “Después de un año terrible, difícil, las maestras, los maestros, los equipos directivos, la comunidad educativa en su conjunto, se puso al hombro la pandemia. Y demostró en cada lugar lo que realmente le importa a la escuela pública.”

“La Asamblea Provincial que resolvió el rechazo fue el día 6 de este mes. El primer paro con total acatamiento, fue el día 13. El segundo paro se desarrolló este miércoles y jueves. ¿Qué respondieron los funcionarios que salieron en los medios? Nada, solo amenazas de descuento. Y lo que es peor, el ministro de Trabajo, que es quien debe garantizar el diálogo entre las partes para solucionar el conflicto, no ha hecho más que echar leña al fuego”, afirmó. En cuanto a la continuidad de las medidas de fuerza, Alesso destacó: "Eso es lo que estamos discutiendo acá en esta gran asamblea también, que es la calle". Y agregó: "Vamos a intimar al gobierno a que convoque el lunes a paritarias y que se resuelva este conflicto. Y si no, será nuestra asamblea provincial la que discuta la continuidad del plan de lucha”.

Luego, la secretaria de AMSAFE sacó a relucir la unidad del gremio: "¿Qué ha hecho el gobierno de Perotti hasta acá? En boca de sus funcionarios ha atacado y amenazado, se ha metido al interior de nuestra organización, intentando debilitar nuestro reclamo. Desde acá, en unidad, le contestamos: AMSAFE es una sola y cualquiera que pretenda romper esta unidad, va a estar en problemas”. “Hay en este momento en nuestro país y en el mundo una puja distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ganamos los trabajadores o ganan los patrones. Así de simple, no es complicado. Cada semana que pasa, aumenta el costo de la canasta alimentaria. Cada semana que pasa. Y el gobierno parece seguir sin tomar nota.”

“Estamos acá también, ahora, en un momento difícil. No solo para nosotros, los maestros y maestras, sino para nuestro pueblo. El 50 por ciento de nuestros pibes y pibas, los que van a la escuela, son pobres. Muchos de nuestros compañeros y compañeras que están acá, son testigos y víctimas también de esta triste, pero sobre todo injusta, realidad”, agregó Alesso. “Estamos acá –sostuvo Alesso–para manifestar la unidad inquebrantable de nuestro sindicato. El que no entienda, la que no entienda, el valor de unidad se equivoca y juega para la patronal. Que tengan claro que AMSAFE cumplió 93 años de lucha en defensa de la Educación Pública y de los derechos de los trabajadores. De una educación pública popular e inclusiva. Y por eso trabajamos como lo hicimos en plena pandemia”, sostuvo la dirigente gremial.