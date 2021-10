Total repudio al ataque incendiario en El Bolsón

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Un voraz incendio destruyó ayer las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón de la localidad rionegrina de El Bolsón y en los alrededores del lugar se encontraron panfletos que apuntaban a un empresario de la zona, al intendente Bruno Pogliano y a la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras."Beneton. Lewis. Arabela. Pogliano el agua y la tierra no se venden, se defienden", señalaban los mencionados folletos anónimos realizados con letras recortadas de diarios y revistas, mientras que fuentes policiales indicaron que se hallaron dos bidones con combustible.La gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, indicó en su cuenta oficial de la red social Twitter: "Mi más enérgico repudio contra el ataque incendiario al Club Andino Piltiquitrón de #ElBolsón. No vamos a avalar ningún tipo de violencia en Río Negro que ponga en peligro la vida de las personas y destruya las instituciones".Horas después, la gobernadora brindó una conferencia de prensa acompañada por el intendente de El Bolsón y, tras señalar que se presentó una denuncia formal por el hecho, que se sumó a otras hechas previamente, señaló: "Tiene características que nosotros denominamos como terrorismo, que tiene una tipificación en el Código Penal".La principal línea de investigación apunta precisamente a un incendio provocado de manera intencional, dado las situaciones similares que se vivieron en las últimas semanas en la provincia y el conflicto con organizaciones autodenominadas mapuches que incluye la toma de tierras en distintas zonas del territorio, como Villa Mascardi.En ese contexto, el pasado 3 de octubre se dio una situación similar con el incendio del nuevo edificio del Centro de Informes Turísticos, que se encuentra próximo a ser inaugurado, ubicado sobre la Ruta Nacional 40 en el Acceso Sur de la localidad de El Bolsón.El Ministerio Público Fiscal dispuso la creación de un equipo de fiscales para investigar los ataques de grupos radicalizados de la comunidad mapuche en la región sur del país.Lo resolvió el procurador general interino, Eduardo Casal, y el grupo estará integrado por Sykvia Little, la fiscal federal de San Carlos de Bariloche.De este modo, la funcionaria judicial recibió un claro respaldo de Casal tras haber presentado su renuncia en las últimas horas, al considerar que no contaba con el apoyo necesario para avanzar en causas vinculadas con actos de violencia y disturbios protagonizados por mapuches.Entre otros casos, Little tiene a su cargo la investigación sobre tomas de tierras en Villa Mascardi y el juicio de extradición a Chile de Facundo Jones Huala, líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que purga una condena a nueve años de cárcel en el vecino país por el incendio de una propiedad.