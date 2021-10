Con armas y barbijos le robaron $1.700.000

Un productor rural de 51 años, domiciliado en zona rural de Estación Clucellas denunció en sede de la Subcomisaría 5ª de Angélica, que actualmente alquila el campo conocido como Estancia de Over, y que hace quince días tenía que pagar el alquiler al locador, pero como no había juntado el dinero habló con el mencionado y le pidió más tiempo para juntar el dinero.

Así las cosas, coordinaron hacer el pago el lunes último.

Cuando el locatario se dirigía a realizar el pago en su camioneta junto a su hijo -eran las 11.00 de la mañana del lunes- en el camino se toparon con un automóvil Chevrolet Agile de color negro y una motocicleta tipo enduro color roja.

Acto seguido se bajaron dos individuos del auto y uno de la motocicleta -todos estaban armados, y llevaban gorras y barbijos para ocultar su rostro-, mientras que en el auto y en la moto quedaron los choferes, por lo que eran cinco personas en total.

En esa instancia hicieron acostarse en el piso al denunciante, y le solicitaron el dinero que llevaba mediante amenazas con las armas de fuego.

La víctima trató de persuadir a sus asaltantes que no tenía ningún dinero encima, pero al parecer los ladrones, a sabiendas de la suma que transportaba procedieron a amenazar con matarlos si no se lo entregaban.

Finalmente, tras requisar la camioneta, los malvivientes hallaron la suma de $1.700.000 de dinero en efectivo, que estaban en una bolsa negra y un maletín negro, que contenía papeles, la marca y señal del denunciante, tomando el botín y dándose a la fuga.

Personal de la Subcomisaría 5a. de Angélica, al tanto de lo ocurrido informó de inmediato al fiscal de turno Dr. Nicolás Stegmayer, por el hecho calificado provisoriamente como "robo calificado".



ARRESTADOS POR

DAÑOS EN LA EPE

En la madrugada de ayer, efectivos del Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad, lograron interceptar en la vía del ferrocarril NCA intersección con calle Reconquista -barrio Sarmiento-, a un joven de 18 años de edad, quien se habría dado a la fuga tras haber estado realizando daños y grafitis en las paredes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), ubicada en Av. Santa Fe intersección con Av. Roque Sáenz Peña.

El joven en cuestión se encontraba acompañado por un menor de 17 años de edad, por lo que se procedió al traslado de ambos hasta sede de la Comisaría 1a., para continuar con los trámites de rigor. Se procedió asimismo al secuestro de seis aerosoles de pinturas de colores vivos utilizados en el hecho.