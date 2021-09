Las mujeres policías y la violencia sufrida

La Red de Mujeres Policías de la provincia de Santa Fe repudió el femicidio de Claudia González, quien en Elortondo fue asesinada el sábado por un integrante de la Policía Vial, y reclamó la aprobación del proyecto de ley que crea el Centro Integral con Perspectiva de género (Cipgen) para la actividad policial."Una vez más la violencia extrema nos azota, nos quita una congénere, una futura colega, una mujer que decidió y el macho violento le dijo que no tenía derecho a ser", indicó la Red mediante un comunicado.Además, detalló que las estadísticas marcan que "de cada cinco femicidios, un macho femicida es un integrante de las fuerzas de seguridad. Es una cifra alarmante"."Las mujeres de la Red de Policías les queremos decir que estos machos femicidas son nuestros 'colegas', nuestros 'compañeros' de trabajo, con quienes debemos compartir nuestros días", añade el escrito.El comunicado indica luego que la lucha de las mujeres policías, es "para erradicar todo tipo de violencia y discriminación" en el seno de la fuerza de seguridad, y en ese sentido recuerda que la Red presentó el proyecto de ley del Centro integral con perspectiva de género en la Legislatura santafesina.Aclara luego que es una idea que "comenzó a implementarse por el ministerio de Seguridad y por el de Igualdad y Género", pero indica que las mujeres policías necesitan que la Cipgen "esté fuera del ministerio de Seguridad, que no tenga intervención la misma institución de la que son parte los que ejercen la violencia que se denuncia".El proyecto está siendo analizado en comisiones en el Senado de la Provincia, y no hay fechas concretas de su llegada al recinto para ser debatido."Nos matan a todas, algunas de un disparo con toda la impunidad de la misoginia uniformada y legitimada, pero a otras nos matan lentamente, hasta llegar al punto de no creernos, de tratarnos de locas, de justificar a los violentos de siempre", añade otro tramo del comunicado dado a conocer por El Ciudadano.Claudia González, de 29 años, fue asesinada el sábado último y por el hecho está acusado el policía Iván Leguizamón (29), quien la persiguió en una camioneta de la Policía, donde iban otros dos uniformados, y al alcanzarla en la ruta 90, cerca de la localidad de Elortondo, le disparó en la cabeza con su arma reglamentaria.También intentó matar a la actual pareja de la víctima.