Argañaraz confía en que se deje de lado la polarización

El candidato a senador nacional Juan Argañaraz, actual diputado provincial por Vida y Familia, analizó el proceso electoral del último domingo y expresó: “La verdad es que estamos muy contentos, teníamos más de 500 personas en las diferentes listas, tanto de presidentes comunales como de concejales y de senadores y diputados nacionales, y lo más significativo es que pudimos pasar el filtro del 1,5 y logramos obtener el 1,8. En algunos departamentos hemos hecho una elección muy buena, por ejemplo aquí en el departamento Castellanos donde sacamos el 4%, o en el departamento San Lorenzo que sacamos el 2,5”.

“Ahora estamos con el desafió de comenzar a recorrer nuevamente la provincia, la semana que viene ya vamos a estar por el norte, la otra por el sur, y sinceramente nuestro espacio está muy contento con estos pasos que nos van consolidando”, señaló.

Argañaraz, manifestó algunas dificultades respecto a la identificación de la lista en los últimos comicios y explicó que “hubo mucha gente que se comunicaba porque no encontraban nuestra boleta, otras personas que no ubicaban el color celeste; lamentablemente no tenemos hoy un partido nacional, si tenemos el partido provincia Vida y Familia, y en todos estos temas dependíamos de la alianza Podemos. Ahora estamos haciendo un rediseño de la boleta de cara a noviembre, tenemos que ver si la Cámara Electoral la aprueba, pero vamos a hacer muchos cambios para llegar a la ciudadanía”.

Acerca del impacto del resultado y de las expectativas para las generales, el candidato a senador nacional precisó: “Son buenísimas nuestras expectativas, y en estos días con toda esta crisis de gobernabilidad que estamos viendo, yo observaba también a Juntos por el Cambio que tenían las recetas y esto ya lo vivimos hace cuatro años atrás. Creo que muchos partidos que son terceras y cuartas fuerzas van a crecer, como la nuestra que es un partido provincial que de a poco está teniendo una proyección nacional”.

“Las terceras y cuartas fuerzas van creciendo, al ver que tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos no tienen las respuestas que están necesitando la gente. Hoy la ciudadanía está muy golpeada en el bolsillo, donde conozco varias familias en las que los dos trabajan y no les alcanza para subsistir, por eso creo que la gente ha realizado un voto bronca. Es importante que la gente que no votó pueda ir a votar y que emita bien el sufragio porque hubo muchos votos anulados y muchos en blanco. Nosotros estamos tratando de inspirar a la gente para que vaya a votar, lo haga bien porque si no seguimos en esta permanente polarización”, concluyó Argañaraz.