Mujer fue embestida en pleno centro local

En la mañana de la jornada de ayer, personal policial tomó conocimiento de un grave accidente de tránsito con una persona lesionada en calle Sarmiento al 400 -entre Güemes y Ciudad de Esperanza- plena zona céntrica de esta ciudad de Rafaela.

Al arribar al lugar los uniformados -la Guardia Urbana (GUR) ya había llegado momentos antes-, se encontraron con ciudadanos tratando de auxiliar a las personas que protagonizaron el presente suceso.

Fueron partes de este lamentable siniestro vial una mujer vecina de este medio, de 66 años domiciliada en barrio Juan de Garay, quien al momento en que se disponía a cruzar la calle Sarmiento fue embestida con la parte trasera de un automóvil marca Volkswagen Suran, el cual era guiado por un hombre de 78 años de edad, domiciliado en barrio San Martín, también de esta ciudad. De ambos se preservaron sus identidades por cuestiones relacionadas a la investigación judicial del hecho.

Rápidamente se hizo presente en el lugar del suceso una ambulancia de SIES 107 con un médico a cargo, quienes de inmediato comenzaron a asistir a la mujer de 66 años, procediendo a su traslado de forma inmediata hasta el Hospital "Dr. Jaime Ferré", mientras que el automovilista resultó sin lesiones. Horas más tarde, la mujer habría sido trasladada al Sanatorio Nosti de esta ciudad.

También se hizo presente en el lugar personal perteneciente al Departamento Científico Forense, quienes realizaron un relevamiento del lugar entre otras tareas específicas.

Actuaciones a cargo de personal de la Comisaría N° 1, quienes de inmediato pusieron al tanto de lo ocurrido al fiscal de turno Dr. Guillermo Loyola.



EN EL CRUCE

DE ANGéLICA

Siendo las 19.50 del viernes, personal policial de la Policía de Seguridad Vial Unidad Operativa 2 Rafaela, tomó conocimiento de un siniestro vial entre un camión y un automóvil particular con personas lesionadas en el cruce de la Autovía Nacional N° 19 -kilómetro 74- y de la Ruta Nacional N° 34, jurisdicción policial de la localidad de Angélica, por lo cual se procedió al desvío del tránsito.

Fueron partes de este suceso vial un camión Scania con semirremolque refrigerado con dominio de bandera paraguaya conducido por Néstor Ucedo Britez de 51 años, domiciliado en Paraguay, quien no presentaba lesiones visibles; y por la otra parte un automóvil Fiat Uno que era conducido por Aníbal Nicolás Bianco de 73 años, quien viajaba acompañado de una mujer identificada como María Ester Oggero, de 51 -esta última domiciliada en Rafaela-.

Cabe destacar que tanto el conductor del automóvil como su acompañante resultaron lesionados y fueron trasladados ambos al Hospital "Jaime Ferré" de esta ciudad de Rafaela, donde se constató traumatismo de cráneo leve y fractura costal en la mujer, según informó oficialmente Relaciones Policiales en la víspera.

En el lugar trabajó personal de la Sub Comisaría 5a. de Angélica, de la Policía de Seguridad Vial de Rafaela, y Bomberos de la localidad de Angélica.