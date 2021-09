Con los resultados de las PASO, la Mesa de Enlace afloja y espera una señal

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias mantuvo un encuentro en la sede de la Sociedad Rural, con la participación (y apoyo) de la Mesa de Ganados y Carnes junto a todos los actores de la cadena: representantes de frigoríficos, feedloteros, consignatarios, matarifes y técnicos de las entidades.

Según trascendió, la idea de un paro agropecuario no se concretaría en este nuevo escenario tras las PASO. Los resultados, tan contundentes y adversos para el Gobierno, han puesto a la dirigencia agropecuaria bajo una enorme disyuntiva: llevar a cabo una medida de fuerza (como piden “las bases”) o esperar que el Gobierno retroceda en su decisión teniendo en cuenta que el propio Alberto Fernández reconoció, pos elecciones, que “los errores cometidos no se volverán a cometer”.

Desde la Mesa de Enlace reconocieron que ahora el objetivo pasará por concientizar a la sociedad en su conjunto de la importancia que tiene el campo y las economías regionales como sectores productivos del país, en términos de relevancia económica y de desarrollo, poniendo énfasis en abordar los temas prioritarios de la población como la inflación, generadora de pobreza y desigualdades.

Entre las conclusiones que dejó el encuentro, se conoció que habrá asamblea con productores en distintas provincias, reclamos a los candidatos que participarán en las elecciones de noviembre, como así también a los gobernadores que han expresado su beneplácito hacia la medida. Paralelamente, los dirigentes aclararon que seguirá la agenda de las entidades con gobernadores y candidatos a legisladores, a los fines de demostrar el impacto negativo que tiene el cepo a las exportaciones.



“ESCUCHAR LOS RESULTADOS”

El cimbronazo que generaron los resultados de las PASO en el Gobierno nacional, obligan al oficialismo a rever acciones y políticas que han provocado un descontento importante en el electorado.

En ese sentido, desde Sociedad Rural Argentina, el presidente Nicolás Pino compartió una reflexión en su cuenta de Twitter. “Desde el campo les veníamos diciendo al Gobierno que iba por el camino equivocado interviniendo los mercados y generando cambios continuos que alteraban el normal funcionamiento y nos sacaba previsibilidad en nuestra actividad”, señaló.

Y agregó: “el Gobierno nacional no solo tiene que escuchar los resultados de las elecciones sino también actuar en consecuencia y por eso, una medida acertada sería que liberen inmediatamente la cuotificación para exportar carne que está impidiendo generar ocho millones de dólares diarios”.

Para concluir, puntualizó que el kirchnerismo deberá trabajar “en bajar la inflación y generar confianza para que los productores podamos invertir para tener más producción en nuestro país. Impedir exportar es una medida basada en la ideología y no en la razón”.



“TENÍAMOS RAZÓN”

El presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, se refirió a la situación del sector de cara a las elecciones de noviembre y en el marco del diálogo con otras instituciones e integrantes de la cadena de ganados y carnes. “El oficialismo pudo ver a través del voto en los pueblos que lo que decíamos no era mentira, que equivocan el rumbo y que no podemos seguir produciendo si no sólo no nos ayudan, sino que nos suman escollos, impuestos y trabas”, indicó.

Achetoni se mostró preocupado porque entiende que el Gobierno “sigue transitando el mismo camino, con anuncios y actos en los que profundizan el asistencialismo”. En ese sentido, indicó: “comprendemos que les hablen a sus simpatizantes, pero deben gobernar para todos los argentinos, sin revanchismos ni favoritismos, algo que no es así”.

La gran crisis que sufre el país, atravesada además por la pandemia, requiere consensos y planes a futuro de quienes tienen responsabilidades políticas, tanto en el oficialismo como en la oposición. Así lo remarcó el líder de Federación Agraria: “deben comprender las distintas necesidades que tenemos quienes producimos alimentos, en especial los que lo hacemos a nivel familiar. Por eso seguimos pidiendo por un plan integral que contemple a todas las producciones argentinas”.